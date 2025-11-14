El Banco de Sangre de Mendoza enfrenta su etapa más crítica y necesita donantes urgentes

El Centro Regional de Hemoterapia (CRH) de Mendoza encendió la alarma: las reservas de sangre entran en su período más crítico del año. Diciembre y enero marcan una caída drástica de donaciones, y desde la institución piden con urgencia a la comunidad que se acerque a donar para evitar el desabastecimiento.

“En los meses de verano bajamos casi un 40% en la recepción de donaciones y eso nos pone en una situación delicada. Necesitamos que la gente se acerque, que done y que entienda que donar salva vidas todos los días”, explicaron desde el organismo provincial.

Las razones son múltiples: el receso escolar y universitario, las vacaciones, el cierre temporal de empresas y las altas temperaturas. Todo eso se combina con un aumento de la demanda hospitalaria, ya que durante las fiestas suelen registrarse más accidentes de tránsito, quemaduras por pirotecnia y urgencias médicas.

Desde el Centro recuerdan que “cada donación puede salvar hasta cuatro vidas”, y que la disponibilidad de sangre “es una responsabilidad compartida entre todos los ciudadanos”.

El llamado está dirigido tanto a donantes habituales como a quienes nunca lo hicieron. Donar es rápido, seguro y solidario. Solo se necesita tener entre 16 y 65 años, buena salud y un peso superior a 50 kilos. En caso de haber tenido una cirugía, tatuaje o piercing, se debe esperar seis meses antes de donar.

El CRH funciona en calle Garibaldi esquina Montecaseros, en la Ciudad de Mendoza, y recibe donaciones de lunes a viernes de 8 a 14.30. Además, se puede donar en el hospital público o privado más cercano.

“Una bolsa de sangre puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Es un gesto pequeño, pero de enorme impacto. En diciembre necesitamos más que nunca ese compromiso”, remarcaron desde la institución.

El Centro también recordó que donar sangre o registrarse como donante de médula ósea es una forma concreta de construir comunidad y salvar vidas de manera anónima y solidaria.

En Argentina, cualquier persona entre 18 y 40 años puede inscribirse en el Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas (CPH) del INCUCAI. El proceso se realiza al momento de donar sangre, cuando se toma una muestra para cargar los datos genéticos en el registro mundial. Si alguna vez aparece un paciente compatible, se contacta al donante para concretar la ayuda.

El mensaje es claro: donar salva vidas. Y en esta época del año, cuando las reservas caen y las emergencias aumentan, cada voluntario que se acerque al Centro de Hemoterapia puede ser la diferencia que alguien está esperando.