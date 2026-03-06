El Banco Central volvió a comprar dólares y ya cumplió con más del 30% de su meta anual

Este viernes, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a comprar dólares en el mercado cambiario y ya superó el 30% de la meta de acumulación de reservas fijada para 2026. Con esta nueva adquisición, las reservas internacionales se situaron por encima de los US$46.000 millones.

De acuerdo a información oficial, este viernes el BCRA compró US$40 millones y elevó el nivel de reservas hasta los US$46.004 millones, unos US$179 millones más que en el cierre del día anterior. De esta manera, el organismo encadenó 43 ruedas consecutivas con saldo comprador.

Desde comienzos del año, el BCRA acumula US$3.003 millones adquiridos en el Mercado Libre de Cambios (MLC), cifra que representa más del 30% de la meta anual de compra de divisas. Del total, US$1.134 millones fueron comprados en enero, US$1.555 millones en febrero y US$291 millones en lo que va de marzo.

Cabe recordar que el objetivo de acumulación de reservas fue fijado a fines de 2025, cuando el Banco Central presentó la denominada “fase 4” del programa monetario, en la que se establecieron los lineamientos para sostener una acumulación de divisas “consistente” durante 2026.

Según lo anunciado en ese entonces por la autoridad monetaria, la meta base para este año es de US$10.000 millones, aunque el esquema contempla la posibilidad de alcanzar hasta US$17.000 millones dependiendo del comportamiento de la demanda de dinero. En ese marco, Santiago Bausili -presidente del BCRA- sostuvo que su gestión “compró más dólares que ninguna otra”, aunque aclaró que el monto total de reservas se vio afectado por los pagos de vencimientos de deuda realizados durante el período.