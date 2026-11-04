El Banco Central lleva cinco ruedas sin comprar dólares y las reservas cayeron US$148 millones

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) comenzó noviembre sin incorporar divisas a sus reservas y, tras este martes, ya acumuló cinco jornadas sin compras. En este contexto, las reservas cayeron US$ 148 millones.

Cabe resaltar que este cambio de tendencia contrasta con el resultado que había conseguido durante octubre, donde había adquirido US$1.395 millones, casi el triple de los US$474 millones que había sumado durante septiembre.

En este escenario, las reservas internacionales brutas terminaron la jornada en US$50.293 millones, tras registrar una caída diaria de US$148 millones.

El retroceso estuvo relacionado principalmente con la caída del oro, que perdió alrededor de un 1% y generó un impacto negativo estimado en US$75 millones. También incidieron las variaciones de otras monedas internacionales frente al dólar, entre ellas el yuan y el yen.

Por qué el Banco Central no compra dólares

Según un análisis de Ámbito, el principal obstáculo para el organismo está en el comportamiento del mercado cambiario: en las últimas ruedas, la demanda de divisas ganó terreno frente a la oferta disponible, en un escenario de incertidumbre y búsqueda de cobertura ante posibles movimientos del tipo de cambio.

En ese marco, la tendencia ya se había intensificado durante los últimos días de octubre, en medio de la volatilidad regional y los vencimientos de instrumentos vinculados al dólar.

Este martes, el volumen operado en el segmento de contado llegó a US$472,3 millones, por encima de los US$381,3 millones registrados el lunes. Sin embargo, el mayor movimiento no se tradujo en un excedente de divisas que le permitiera al Banco Central intervenir con saldo comprador.

Qué pasó con la cotización del dólar

La presión sobre el mercado cambiario también se reflejó en la cotización del dólar mayorista, que avanzó $5,50 y cerró a $1.551. De esta manera, acumuló una suba de $17 durante las dos primeras ruedas de noviembre.

En el mercado de futuros se negociaron US$1.039 millones y los contratos registraron incrementos en buena parte de la curva, en un contexto de mayor demanda de cobertura.

Por su parte, las cotizaciones financieras tuvieron movimientos dispares: el contado con liquidación subió 0,30%, hasta los $1.658,16, mientras que el dólar MEP retrocedió 0,32%, a $1.560,24. El blue, en tanto, se mantuvo estable en $1.565.