El Banco Central compró US$110 millones y alcanzó el 75% de la meta anual

Este viernes, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a comprar divisas en el Mercado Libre de Cambios (MLC) y cerró otra jornada con saldo positivo. Según indicaron en la entidad, se adquirieron US$110, lo que representó la compra diaria más alta registrada en lo que va de mayo.

Con esta nueva intervención, la autoridad monetaria que conduce Santiago Bausili profundizó la acumulación de divisas iniciada con la denominada “fase 4” del programa monetario, puesta en marcha a comienzos de 2026.

Desde entonces, el organismo ya compró US$7.485 millones, lo que equivale a aproximadamente el 75% de la meta anual prevista para este año. El objetivo fijado por el Gobierno oscila entre los US$10.000 millones y los US$17.000 millones, dependiendo de la evolución de la demanda de dinero y del nivel de liquidez en el mercado cambiario.

En uno de sus informes oficiales, el organismo explicó que “el monto de ejecución diaria del programa de acumulación de reservas estará alineado con una participación del 5% del volumen diario del mercado de cambios”. Además, precisó que “el BCRA podrá concretar compras en bloque que, de otra manera, podrían afectar el buen funcionamiento y la estabilidad del mercado”.

En paralelo, las reservas internacionales brutas cerraron en US$46.056 millones, tras registrar un incremento diario de US$105 millones. Se trata de uno de los niveles más altos alcanzados por la entidad en lo que va del año.