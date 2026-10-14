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El Banco Central acelera la compra de dólares

La autoridad monetaria compró más de US$ 100 millones para seguir con el plan económico del gobierno. Los detalles.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) acelera la compra de dólares y en octubre ya lleva adquiridos más del 90% del total de las divisas que compró en septiembre.

De acuerdo con el último reporte de la entidad, en la jornada del miércoles se llevó un total de US$ 101 millones dentro del Mercado Libre de Cambios (MLC).

Si se toma el total de las nueve jornadas operativas del décimo mes, el BCRA ya lleva alcanzado el 93% de los US$ 474 millones comprados en septiembre.

En la primera quincena de octubre, la autoridad monetaria lleva adquiridos US$ 732 millones del mercado mayorista, en un contexto de un dólar más ofrecido que demandado dentro de la plaza local.

Desde que puso en marcha la “fase 4” del programa monetario, lleva comprados US$ 15.300 millones. El objetivo es acumular entre US$ 10.000 millones y US$ 17.000 millones en 2026, dependiendo de la evolución de la demanda de dinero y la liquidez del mercado de cambios.

Sin embargo, las reservas sufrieron una caída en el stock diario de US$ 117 millones, por lo que terminaron la jornada en los US$ 49.722 millones.

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