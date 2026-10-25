El Ballet Municipal de Mendoza festeja sus 58 años con una función especial de “Romance Indio”

El Ballet de la Ciudad de Mendoza celebrará sus 58 años de trayectoria con una función especial de “Romance Indio”, una propuesta que combina danza folclórica, música y tradición para contar una historia de amor atravesada por la violencia, la lucha y la tragedia.

La presentación será el jueves 29 de octubre, a las 21.30, en el Teatro Mendoza, ubicado en San Juan 1427 de la Ciudad. La entrada será gratuita, aunque la capacidad de la sala es limitada, por lo que se recomienda llegar con anticipación para asegurar el ingreso.

La obra es una adaptación de la creación original de Jesús Vera Arenas, fundadora del ballet municipal y una figura destacada de la danza folclórica mendocina. A través de la expresión corporal y los ritmos tradicionales, el espectáculo propone un recorrido por una historia ambientada en tiempos de la Conquista del Desierto.

La trama sigue a Tico y Tamochica, dos protagonistas cuyo amor se ve amenazado por la irrupción de soldados en una comunidad que vivía en armonía. Cuando Tico es capturada y trasladada a un fortín militar, Tamochica emprende una búsqueda para intentar rescatarla. El relato avanza entre escenas de la vida cotidiana, danzas y enfrentamientos, hasta llegar a un desenlace marcado por la pérdida y el sufrimiento de una comunidad.