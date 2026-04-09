El Autódromo General San Martín quedó a un paso de ser solo un recuerdo

La Cámara de Diputados otorgó sanción inicial a un proyecto del Poder Ejecutivo con el que pretenden cambiar el uso de un predio de 118 hectáreas donde funcionaba el ex Autódromo General San Martín y que se ubica en el oeste de la Ciudad de Mendoza.

La normativa expresa en los considerandos que es preciso este nuevo destino ya que “con el paso del tiempo y las nuevas tecnologías con que se practica el automovilismo, el trazado fue perdiendo su presencia e interés en las distintas competencias de este deporte, lo que derivó en la caída abrupta de los ingresos necesarios para el mantenimiento que requiere este tipo de escenarios deportivos”, incluidas las actuales normas de seguridad en estas competencias.

Otras voces aseguran que el predio cayó en desuso producto de las malas gestiones que poco y nada hicieron por ese deporte, pero sí apostaron fuerte a otras disciplinas que dieran más visibilidad y marketing. Cualquiera haya sido la razón, el ex autódromo quedará en el recuerdo.

Uno de los argumentos apunta al crecimiento poblacional de la zona y que ese factor “hace desaconsejable y prácticamente imposible practicar este tipo de competencias en predios rodeados de barrios”. Por eso se remarca la posibilidad de reestructurarlo “para otro tipo de actividades deportivas y recreativas acordes con las necesidades poblacionales actuales”.

Un punto que destaca la fundamentación es que “la zona tiene un alto potencial de desarrollo debido a su accesibilidad y cercanía a centros económicos, por lo que la renovación urbana se convierte en una herramienta clave para recuperar y revitalizar este espacio. Además, resulta beneficioso transformar un espacio abandonado con el trabajo en conjunto entre el Estado y las organizaciones intermedias”.

La propuesta, establece que se afectarán las casi 118 hectáreas ubicadas hacia el oeste en el departamento de la Ciudad de Mendoza a “proyectos que favorezcan y fomenten la práctica de actividades deportivas, recreativas y afines”.

El Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial “realizará la mensura y el deslinde de las futuras fracciones que puedan surgir de la superficie afectada” y las restantes, “junto a la planificación integral de la zona”. Asimismo, proyectarán la distribución del predio conforme el Plan Provincial de Ordenamiento Territorial y demás normas ambientales pertinentes (sin perjuicio de lo dispuesto por la Ley N° 5.518).

Las concesiones se otorgarán por el plazo mínimo de 10 (diez) años y máximo de 30 (treinta) años de acuerdo al programa de inversiones y plan de trabajos propuestos que tengan por fin principal expandir y promover la actividad deportiva”. Si se registran incumplimientos, se revocarán las concesiones.

“La concesión se otorgará a instituciones deportivas de cualquier grado previstas en el art. 48 de la Ley N° 6.457 (Promoción del Deporte)”, establecen los artículos, y manifiesta que serán obligaciones de las instituciones concesionarias proveer, a su costa, la totalidad de las instalaciones.