EN EL VATICANO

El arzobispo de Mendoza se reunió con el Papa León XIV: ¿con qué finalidad?

El mendocino y titular de la Conferencia Episcopal Argentina mantuvo un diálogo con el Sumo Pontífice sobre el presente de la Iglesia Católica.

Este lunes, el Papa León XIV recibió en el Vaticano al arzobispo de Mendoza y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo, con quien mantuvo una audiencia privada centrada en la vida pastoral y el presente de la Iglesia en el país. El encuentro se produjo un día después de la misa de Jubileo de los Equipos Sinodales, celebrada el domingo en Roma y presidida por el Sumo Pontífice, a la cual asistió el mendocino.

Desde Roma, Colombo explicó que mantuvo “una conversación acerca de la vida y la misión de la Iglesia” con el Sumo Pontífice. Según detalló, “ha sido la oportunidad de conocerlo y de establecer una conversación acerca de la vida y la misión de la Iglesia en la Argentina”, y calificó el encuentro como “un momento de mucha fraternidad”.

Según relató el mendocino, durante el encuentro “pudimos compartir temas de la vida y la misión de la Iglesia en general“, y destalló que ambos recordaron “la visita de Francisco a Perú, cuando León XIV era obispo de Chiclayo y me tocó acompañar esa ocasión como parte de la Iglesia argentina, que estaba allí también recibiendo al Santo Padre”.

Me voy con el corazón lleno de esperanza de este camino que la Iglesia ha iniciado de la mano del papa León XIV”, resaltó Colombo, que además destacó que la reunión tuvo un clima de “fraternidad“.

Cabe destacar que no es la primera vez que Colombo se encuentra cara a cara con el Papa, ya que el miércoles pasado había participado en la Audiencia General -donde León XIV reflexionó sobre la escena de los peregrinos de Emaús-, tras la cual el mendocino saludó al Santo Padre y le transmitió un mensaje en representación de la Iglesia argentina.

