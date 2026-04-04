El Arzobispo de Mendoza cuestionó los datos difundidos por el INDEC: qué dijo sobre la pobreza

El Arzobispo de Mendoza y presidente de la Confederación Episcopal Argentina, Monseñor Marcelo Colombo, se refirió a las cifras de pobreza, a la carta enviada al Gobierno Nacional por la situación de los discapacitados y dejó una mensaje de Pascua.

“Hay pobres que son nuevos pobres, rostros que antes eran los que ayudaban, ahora son los que piden. Los números que muchas veces surgen de formas de cálculo, de formas particulares de relación, porque son números relativos a índices que se establecen de alguna manera”, dijo a Radio Mitre Mendoza.

“Lo importante es que la realidad no nos da tregua y entonces nos resulta, diríamos, una realidad que desborda esos números”, subrayó. A su vez, cuestionó al responder sobre los datos de pobreza difundidos por el INDEC. Y agregó que cada vez son más las familias que piden asistencia “para pagar una cuenta, para pagar un servicio, y son cosas que van sumiendo en mayor indigencia”.

Sobre la carta enviada desde la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) al Ministerio de Salud de la Nación en la que demandaron soluciones ante la grave situación que atraviesan personas con discapacidad, Colombo confirmó que entre lunes o martes serán atendidos por funcionarios del área.

“Les llevaremos los distintos problemas para que puedan afrontarse las distintas necesidades, tanto en adicciones como en discapacidad, la atención de los centros no es solo la comida, sino también el personal especializado para los tratamientos. De manera que esto es lo que hace como 4, 5, 6 meses en algunos casos no está siendo atendido”.

Y expuso como ejemplo la crítica situación que se vive en un hogar de nuestra provincia. “Tenemos el Hogar Don Orione, que ayer cumplió 60 años, está al borde prácticamente del cierre, si no se hacen cargo los que tienen de parte del Estado que hacerse cargo”.

El mensaje de Pascua de Marcelo Colombo

Finalmente, el arzobispo de Mendoza brindó un mensaje de Pascua de Resurrección para los mendocinos. “Pedimos a Dios que nos llene el corazón de esperanza. Sin esperanza es muy difícil vivir, y la esperanza no es una ingenuidad utópica, la esperanza la vamos construyendo juntos, poniendo gestos y signos. La escucha, la atención entre nosotros, desarmar las palabras, así nos pedía el Santo Padre en estos días, y sobre todo esta vocación que tenemos de amar, que no debemos olvidarla. El gran gesto de amor de Cristo en la cruz es el que los hace posibles”.