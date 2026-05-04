El Arzobispado explicó por qué tomó la decisión de prohibir los celulares en las secundarias (incluída una del Valle de Uco)

A una semana de implementar la restricción de celulares en diez colegios y un jardín maternal, el Arzobispado de Mendoza salió a fundamentar la decisión con una circular dirigida a docentes y familias. Allí, se sostuvo que la medida busca reducir distracciones digitales y fomentar el encuentro presencial, en un contexto donde la tecnología atraviesa la vida cotidiana de los estudiantes.

El documento (circular 10/26) advierte sobre la necesidad de proteger a niños y adolescentes frente a los riesgos tecnológicos y promover vínculos basados en la cercanía física y espiritual. Si bien reconoce la utilidad de las herramientas digitales, también subraya que ni los celulares ni la inteligencia artificial deben reemplazar el pensamiento crítico ni la formación integral.

Desde el Arzobispado aclararon que no se trata de una prohibición total, sino de una regulación del uso (limitada al ámbito pedagógico). En ese sentido, remarcaron que el objetivo es mejorar la concentración en clase y fortalecer las relaciones interpersonales, evitando que el uso constante del celular interfiera en el proceso educativo.

Entre los beneficios señalados, se destacan el aumento de la atención en el aula, una mejor calidad en el aprendizaje y un uso más eficiente del tiempo escolar. La iniciativa también apunta a reducir la dispersión que generan los dispositivos móviles y a reforzar el rol de la escuela como espacio de formación integral.

Finalmente, el Arzobispado puso el foco en la dimensión humana del cambio. Inspirados en el mensaje del Papa Francisco, plantearon que la escuela debe ser un espacio de encuentro real (con presencia y cercanía) y no solo de interacción mediada por pantallas, con el objetivo de reconstruir lazos y promover una cultura basada en el contacto directo y el vínculo genuino.