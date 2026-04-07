El Artemis II atraviesa el momento más crítico de la misión: sin comunicación

La cápsula Orion de la misión Artemis II de la NASA ingresó este lunes en la órbita lunar y atraviesa una de las etapas más delicadas del viaje al pasar por la cara oculta de la Luna.

Durante aproximadamente 40 minutos, la nave pierde completamente la comunicación con la Tierra, ya que el propio satélite bloquea las señales de radio, en un momento clave de la travesía.

Según se pudo saber, en ese lapso la tripulación aprovechará para observar en detalle la región de la Luna que no es visible desde nuestro planeta.

Este fenómeno se debe a la rotación sincrónica del satélite sobre su propio eje, que hace que siempre muestre la misma cara hacia la Tierra, mientras que la otra permanece oculta para los observadores terrestres.

El estudio de esta zona solo es posible mediante telescopios, satélites o misiones espaciales, como Artemis II, que permiten analizar características del terreno lunar que no pueden observarse desde la superficie terrestre.