Search
Instagram Facebook Twitter
planeta-tierra-imagenes-artemis-ii

El Artemis II atraviesa el momento más crítico de la misión: sin comunicación

Por varios minutos, la nave pierde completamente la comunicación con la Tierra, ya que el propio satélite bloquea las señales de radio.

La cápsula Orion de la misión Artemis II de la NASA ingresó este lunes en la órbita lunar y atraviesa una de las etapas más delicadas del viaje al pasar por la cara oculta de la Luna.

Durante aproximadamente 40 minutos, la nave pierde completamente la comunicación con la Tierra, ya que el propio satélite bloquea las señales de radio, en un momento clave de la travesía.

Según se pudo saber, en ese lapso la tripulación aprovechará para observar en detalle la región de la Luna que no es visible desde nuestro planeta.

Este fenómeno se debe a la rotación sincrónica del satélite sobre su propio eje, que hace que siempre muestre la misma cara hacia la Tierra, mientras que la otra permanece oculta para los observadores terrestres.

El estudio de esta zona solo es posible mediante telescopios, satélites o misiones espaciales, como Artemis II, que permiten analizar características del terreno lunar que no pueden observarse desde la superficie terrestre.

ETIQUETAS:

NASAlunaArtemis II

+ Noticias

El Artemis II atraviesa el momento más crítico de la misión: sin comunicación

Por: Agustin Zamora

Donald Trump afirmó que Irán podría ser “eliminado” en una sola noche: “podría” ser el martes

Por: Agustin Zamora

nueva versión

El nuevo DNI con chip ya se emite: qué cambia, cuánto cuesta y por qué no tenés que renovarlo todavía

Por: Redacción NDI

prórroga del plazo

ANSES extendió los retiros voluntarios y en Mendoza ya hay decenas de empleados en la mira

Por: Redacción NDI

en una zona top

El intendente de Luján apuesta a una importante obra privada en su departamento

Por: Ana San Martin

proliferación

Alertan por la “chinche del arce” en Tunuyán y recomiendan medidas para evitar que invada las casas

Por: María Orozco
Instagram Facebook Twitter