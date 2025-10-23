Search
feria de artesanos
CIUDAD DE MENDOZA

El arte hecho a mano vuelve al corazón de la Ciudad

Del 30 de octubre al 2 de noviembre, la Plaza Independencia será sede del Encuentro Nacional de Artesanías 2025.

La Ciudad de Mendoza se prepara para vivir una nueva edición del Encuentro Nacional de Artesanías, que tendrá lugar del jueves 30 de octubre al domingo 2 de noviembre, de 10 a 22 horas, en la Plaza Independencia. Serán cuatro días dedicados a la creatividad, la identidad y la tradición artesanal en el corazón de la capital mendocina.

Organizado por la Secretaría de Cultura, Eventos Especiales y Protocolo de la Municipalidad, junto a asociaciones de artesanos locales, el evento contará con la participación de unos 250 expositores, de los cuales 150 son mendocinos y 100 provienen de distintas provincias del país.

Durante las jornadas, el público podrá recorrer los puestos, dialogar con los creadores y participar en talleres abiertos donde se compartirán saberes tradicionales y contemporáneos. Además, se realizarán diversas intervenciones artísticas a lo largo del día con música, clown, magia y teatro callejero.

El encuentro busca fomentar el intercambio cultural, preservar el patrimonio artesanal y celebrar la diversidad que caracteriza al trabajo de los artesanos argentinos. Año tras año, este espacio se consolida como uno de los eventos culturales más esperados del calendario mendocino.

Una agenda colmada de arte y música

La programación artística acompañará cada jornada con espectáculos musicales y de danza.

  • Jueves 30: apertura con la Orquesta de la Ciudad de Mendoza (formato jazz), el Ballet Contemporáneo Municipal y la banda Lady Bren & Company.
  • Viernes 31: noche de tango junto a la Orquesta Municipal, el Ballet Mayor de la Ciudad y el grupo La Cuarta de Fierro.
  • Sábado 1 de noviembre: jornada de rock con Vinilo Music, Fernando Nicolás Trachuk y un tributo a Enanitos Verdes a cargo de Guitarras Blancas.
  • Domingo 2: cierre folclórico con Juan Matías Arnulfi, el Ballet Juvenil de la Ciudad, La Parra Cuyana y los artistas de las “Tardecitas de Folclore”.

Secretaría de CulturaCiudad de Mendozaplaza independenciaEncuentro Nacional de Artesanías

