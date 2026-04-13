El arbolado público de Mendoza ya es responsabilidad de cada municipio: qué cambios habrá

Mendoza dio un paso clave en la gestión ambiental con la sanción de la Ley N° 9.702, que introduce cambios profundos en el manejo del arbolado público. La norma transfiere a los municipios la jurisdicción exclusiva sobre los árboles en calles y espacios públicos, reemplazando aspectos centrales de la legislación anterior.

A partir de ahora, cada comuna deberá diseñar y presentar un Plan de Manejo Integral cada cuatro años (con lineamientos técnicos provinciales obligatorios), lo que limita decisiones aisladas y busca unificar criterios frente a problemas como la escasez de agua y el deterioro del arbolado.

Uno de los cambios más relevantes apunta a agilizar la gestión: los intendentes ya no deberán esperar autorizaciones provinciales para intervenir ejemplares en mal estado, un trámite que antes podía demorar meses (incluso en casos de riesgo).

La ley también introduce una estrategia clave para combatir plagas: queda prohibido el monocultivo y se impone el policultivo (mezcla de especies) para evitar la propagación masiva de enfermedades (como ocurrió históricamente con el olmo). Además, se promueven criterios de forestación más eficientes (árboles de hoja caduca al norte de las viviendas para mejorar la luz invernal y especies de menor porte para reducir costos de mantenimiento).

Por último, la normativa endurece los controles dentro del propio Estado: cualquier poda o erradicación en espacios oficiales deberá contar con autorización jerárquica previa (para evitar decisiones arbitrarias), consolidando un esquema más ordenado y sostenible en la administración del patrimonio verde.