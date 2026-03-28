El apoyo de Amado Boudou a Cristina tras el fallo por YPF

Entrevistado por la radio de las Madres de Plaza de Mayo, Amado Boudou se refirió al revés positivo que la justicia hizo sobre el pago de más de 16 millones de dólares que debía pagar Argentina por YPF.

¿Qué estaríamos diciendo hoy si, como podría haber pasado, el sistema de administración de leyes norteamericano hubiera sacado un fallo contra Argentina?, comenzó indagando a los presentes.

¿Hubiera cambiado en algo cuando estatizó la mayoría de las acciones de YPF?”, preguntó Boudou.

Está bien la decisión de Cristina y si hubieran fallado en contra seguiría estando bien la decisión de Cristina”, cerró el ex vicepresidente.