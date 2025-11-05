El anuncio bomba que hizo Manuel Adorni a horas de asumir como jefe de Gabinete

Manuel Adorni, hasta ahora vocero presidencial y flamante jefe de Gabinete de Javier Milei, anunció que el Gobierno no designará un reemplazo para su antiguo cargo y que las tradicionales conferencias de prensa diarias no continuarán bajo el mismo esquema.

El funcionario explicó que “históricamente, el vocero fue el jefe de Gabinete o el ministro del Interior”, dando a entender que asumirá de manera más directa el rol de comunicación institucional desde su nueva posición.

El cambio marca un giro en la estrategia comunicacional del Ejecutivo libertario, que durante los primeros meses de gestión se apoyó fuertemente en la figura de Adorni como cara visible ante los medios.

Ahora, la Secretaría de Comunicación y Medios quedará en manos de Javier Lanari, tras la salida del anterior responsable del área.

En declaraciones públicas, Adorni aseguró que su nueva función no implicará la desaparición del contacto con la prensa, pero sí un replanteo de los formatos y la frecuencia de los encuentros. “No seguirá el mismo formato”, adelantó, en referencia al esquema diario que había caracterizado su paso por el micrófono de Casa Rosada.

El flamante jefe de Gabinete también se refirió a su vínculo con Santiago Caputo, estratega comunicacional y asesor cercano del presidente Milei. “Tengo una excelente relación con Santiago. Es quien más tiempo pasa con el Presidente y cumple un rol fundamental“, sostuvo, en un intento por desactivar rumores sobre tensiones internas.

El Gobierno, de esta manera, parece dejar atrás la etapa del “vocero institucional” para dar paso a un esquema más centralizado y vertical, acorde al estilo personalista que caracteriza a la administración libertaria.