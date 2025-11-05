Search
Instagram Facebook Twitter
conferencia-de-prensa-de-manuel-adorni-vocero-presidencial-1751758
No lo reempazan

El anuncio bomba que hizo Manuel Adorni a horas de asumir como jefe de Gabinete

El flamante jefe de Gabinete anunció que las conferencias modificarán su metodología y que no habrá un nuevo vocero.

Manuel Adorni, hasta ahora vocero presidencial y flamante jefe de Gabinete de Javier Milei, anunció que el Gobierno no designará un reemplazo para su antiguo cargo y que las tradicionales conferencias de prensa diarias no continuarán bajo el mismo esquema.

El funcionario explicó que “históricamente, el vocero fue el jefe de Gabinete o el ministro del Interior”, dando a entender que asumirá de manera más directa el rol de comunicación institucional desde su nueva posición.

El cambio marca un giro en la estrategia comunicacional del Ejecutivo libertario, que durante los primeros meses de gestión se apoyó fuertemente en la figura de Adorni como cara visible ante los medios.

Ahora, la Secretaría de Comunicación y Medios quedará en manos de Javier Lanari, tras la salida del anterior responsable del área.

En declaraciones públicas, Adorni aseguró que su nueva función no implicará la desaparición del contacto con la prensa, pero sí un replanteo de los formatos y la frecuencia de los encuentros. “No seguirá el mismo formato”, adelantó, en referencia al esquema diario que había caracterizado su paso por el micrófono de Casa Rosada.

El flamante jefe de Gabinete también se refirió a su vínculo con Santiago Caputo, estratega comunicacional y asesor cercano del presidente Milei. “Tengo una excelente relación con Santiago. Es quien más tiempo pasa con el Presidente y cumple un rol fundamental“, sostuvo, en un intento por desactivar rumores sobre tensiones internas.

El Gobierno, de esta manera, parece dejar atrás la etapa del “vocero institucional” para dar paso a un esquema más centralizado y vertical, acorde al estilo personalista que caracteriza a la administración libertaria.

ETIQUETAS:

Manuel AdorniJefe de GabineteVocería Presidencial

+ Noticias

No lo reempazan

El anuncio bomba que hizo Manuel Adorni a horas de asumir como jefe de Gabinete

Por: Agustin Zamora

Sin Dibu

Scaloni dio la sorpresa y no convocó al Dibu Martínez para la última gira del año: ¿quién lo reemplaza?

Por: Agustin Zamora

LEGISLATURA DE MENDOZA

El Senado dio sanción definitiva y ratificó la donación de dos inmuebles para mejorar el servicio de agua potable en San Carlos

Por: Lucian Astudillo

TRANSPORTE PÚBLICO

Legislatura de Mendoza: impulsan un proyecto para otorgar boleto gratuito a trabajadores de seguridad privada

Por: Redacción NDI

Congreso sindical

La CGT define su nuevo triunvirato tras un acuerdo alcanzado con dificultad

Por: María Orozco

Feria energética global

Mendoza se luce en Adipec 2025: presenta su potencial energético ante el mundo

Por: María Orozco
Instagram Facebook Twitter