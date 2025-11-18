Search
Cuentas públicas

El “ancla de hierro”: qué dijo Milei tras sostener el superávit en octubre

El Gobierno informó que octubre cerró con superávit primario y financiero. Milei celebró los resultados fiscales con mensajes enérgicos en sus redes sociales.

El presidente Javier Milei celebró este domingo el resultado fiscal correspondiente a octubre, mes en el que la Argentina logró mantener el superávit primario y financiero, aun en el contexto de las elecciones legislativas. El mandatario difundió un mensaje en su cuenta de X donde calificó la situación económica como “el ancla de hierro”.

En su publicación, Milei destacó que este desempeño se dio “en el momento más intenso de la campaña electoral”, y cerró con expresiones de tono celebratorio. Además, agregó que, a su entender, la Argentina “ya se está limpiando todos los vicios de los populistas”, en línea con los mensajes habituales del Ejecutivo.

Según informó el Ministerio de Economía, el Sector Público Nacional (SPN) registró en octubre un excedente primario de $823.925 millones y un excedente financiero de $517.672 millones. En esta última medición se contemplan los pagos por intereses de la deuda pública, que en el mes alcanzaron los $306.253 millones.

El ministro de Economía, Luis Caputo, detalló que entre enero y octubre de 2025 el superávit primario acumulado fue equivalente al 1,4% del PBI, mientras que el superávit financiero representó cerca del 0,5% del producto. Horas antes, el Presidente había reposteado el anuncio del funcionario destacándolo nuevamente como un “ancla de hierro”.

De acuerdo con los datos oficiales, en el décimo mes del año los gastos primarios del SPN sumaron $11.163.268 millones, mientras que las prestaciones sociales alcanzaron los $6.891.369 millones. Las remuneraciones, por su parte, llegaron a $1.416.199 millones, en un contexto marcado por aumentos derivados de paritarias y por reducciones en la planta estatal.

Con estos números, el Gobierno reafirmó su objetivo de sostener el equilibrio en las cuentas públicas, uno de los ejes centrales del programa económico que impulsa la gestión de Milei.

