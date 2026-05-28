Search
Instagram Facebook Twitter
alfredo cornejo
Por redes

El ambicioso proyecto para el sur que anunció Alfredo Cornejo

Se trata de la construcción del nuevo Centro Oncológico del Sur Provincial y el Área Departamental de Salud.

El gobernador, Alfredo Cornejo, anunció que en el corto plazo se pondrá en marcha el proceso de licitación para la construcción del nuevo Centro Oncológico del Sur Provincial y el Área Departamental de Salud. El ambicioso proyecto, que se edificará en San Rafael, demandará una inversión que supera los $8.000 millones, consolidándose como un hito de infraestructura sanitaria para la región.

El nuevo complejo no solo descentralizará la atención médica de alta complejidad, sino que también funcionará de manera integrada con el sistema de emergencias.

El predio contará con equipamiento tecnológico de vanguardia destinado al diagnóstico y tratamiento de pacientes oncológicos, sumará áreas operativas sanitarias y albergará una nueva base para el Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).

Para garantizar la máxima eficiencia operativa y agilizar el traslado de pacientes complejos, el edificio estará conectado de forma directa con el Hospital Schestakow.

Este desarrollo de infraestructura se enmarca dentro de una estrategia a largo plazo orientada a modernizar el entramado sanitario provincial y acercar servicios médicos esenciales a los departamentos alejados de la capital mendocina.

Los puntos clave del proyecto:

  • El nuevo nodo sanitario brindará cobertura directa a más de 300.000 habitantes de los departamentos del Sur mendocino.
  • Los más de $8.000 millones presupuestados apuntan a saldar una deuda histórica en materia de tratamientos oncológicos en la región.
  • Al unificar el centro con la base del SEC y el Hospital Schestakow, se acortarán drásticamente los tiempos de respuesta ante emergencias médicas.

ETIQUETAS:

Alfredo CornejoSan Rafaelcentro oncológico

+ Noticias

Por redes

El ambicioso proyecto para el sur que anunció Alfredo Cornejo

Por: Belén García

Minería

PSJ Cobre Mendocino ingresó al RIGI con una inversión de más de US$613 millones

Por: Redacción NDI

servicio meteorológico

Sube la temperatura y así estará el tiempo este jueves 28 de mayo en Mendoza

Por: Redacción NDI

Copa Libertadores 2026

Independiente Rivadavia venció a Bolívar y cerró una fase de grupos para la historia

Por: Redacción NDI

ATENCIÓN JUBILADOS

PAMI garantiza los medicamentos gratis en junio: cómo acceder

Por: Violeta Díaz Costa

CIUDAD DE MENDOZA

Mendoza recibirá al 51° Congreso de Agentes de Viajes de FAEVYT

Por: Violeta Díaz Costa
Instagram Facebook Twitter