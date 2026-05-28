El ambicioso proyecto para el sur que anunció Alfredo Cornejo

El gobernador, Alfredo Cornejo, anunció que en el corto plazo se pondrá en marcha el proceso de licitación para la construcción del nuevo Centro Oncológico del Sur Provincial y el Área Departamental de Salud. El ambicioso proyecto, que se edificará en San Rafael, demandará una inversión que supera los $8.000 millones, consolidándose como un hito de infraestructura sanitaria para la región.

El nuevo complejo no solo descentralizará la atención médica de alta complejidad, sino que también funcionará de manera integrada con el sistema de emergencias.

El predio contará con equipamiento tecnológico de vanguardia destinado al diagnóstico y tratamiento de pacientes oncológicos, sumará áreas operativas sanitarias y albergará una nueva base para el Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).

Para garantizar la máxima eficiencia operativa y agilizar el traslado de pacientes complejos, el edificio estará conectado de forma directa con el Hospital Schestakow.

Este desarrollo de infraestructura se enmarca dentro de una estrategia a largo plazo orientada a modernizar el entramado sanitario provincial y acercar servicios médicos esenciales a los departamentos alejados de la capital mendocina.

Los puntos clave del proyecto: