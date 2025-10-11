El alumno mendocino herido en la pelea de escuelas sufrió una fractura de cráneo

El estudiante que resultó gravemente herido durante una pelea entre alumnos de las escuelas Adolfo Pérez Esquivel y Martín Zapata presenta una evolución favorable, según informaron desde el Hospital Español, donde permanece internado. El joven sufrió una fractura de cráneo y un hematoma cerebral tras recibir un piedrazo en el occipital izquierdo, pero su cuadro mejoró de manera notable en las últimas horas.

Fuentes médicas indicaron que el alumno pasó bien la noche, almorzó con normalidad y se encuentra acompañado por sus padres, aunque seguirá bajo observación. “Queremos asegurarnos de que esté en condiciones óptimas antes de darle el alta”, explicaron desde el centro asistencial.

Cuando ingresó el miércoles, el adolescente fue derivado a terapia intensiva debido a la gravedad de la lesión, pero ya fue trasladado a sala común tras mostrar una recuperación progresiva. Aun así, los especialistas continúan realizando estudios complementarios para descartar complicaciones.

El violento episodio ocurrió el miércoles cerca de las 14.20 en el Parque Cívico de Mendoza, cuando dos grupos de estudiantes se enfrentaron a golpes, patadas y piedrazos, en una pelea que tuvo su origen en una disputa sentimental. Además del chico internado, otros dos adolescentes resultaron heridos, aunque no requirieron hospitalización.

Durante el enfrentamiento se produjeron robos de celulares y la situación obligó a la intervención policial y del personal de la escuela Martín Zapata, que intentó resguardar a los jóvenes dentro del establecimiento.

Tanto la Dirección General de Escuelas (DGE) como la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) ofrecieron una conferencia de prensa conjunta para calmar los ánimos y garantizar que no se repitan estos hechos. Desde ambas instituciones destacaron que trabajarán en estrategias de autocuidado, convivencia y participación familiar, aunque aclararon que no pueden aplicar sanciones porque el conflicto ocurrió fuera del ámbito escolar.