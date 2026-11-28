El servicio de agua potable comenzó a normalizarse en distintos sectores del Gran Mendoza, aunque todavía hay zonas con baja presión y tareas de recuperación. En un reporte difundido este viernes a las 20:30, Aguas Mendocinas (Aysam) detalló el estado del suministro en los departamentos afectados por el corte que comenzó el jueves.

Según lo informado por Aysam, Luján de Cuyo ya tiene el servicio normalizado. También se recuperó el suministro en la Cuarta y Sexta Sección de Ciudad, en Godoy Cruz -con excepción de sectores puntuales- y en Coquimbito y Luzuriaga, en Maipú.

Salvo en sectores puntuales, en Guaymallén y Las Heras el servicio también ya se encuentra restablecido.

En otros puntos del Gran Mendoza, la recuperación continúa de manera paulatina. En ese sentido, desde Aysam informaron que se espera que el sábado el servicio esté completamente restablecido.

Qué zonas siguen con baja presión

Según el último relevamiento de Aguas Mendocinas, los sectores que todavía registran inconvenientes son:

Ciudad: A excepción de la Cuarta y Sexta Sección, donde el servicio ya se encuentra normalizado, el resto del departamento y La Favorita continúan con baja presión.

A excepción de la Cuarta y Sexta Sección, donde el servicio ya se encuentra normalizado, el resto del departamento y La Favorita continúan con baja presión. Godoy Cruz: Las Tortugas, Benegas y la zona comprendida entre Cervantes y Acceso Sur, y entre Alberdi y Progreso, siguen en proceso de recuperación. En el barrio 4 de Julio continúan las tareas de purga de aire.

Las Tortugas, Benegas y la zona comprendida entre Cervantes y Acceso Sur, y entre Alberdi y Progreso, siguen en proceso de recuperación. En el barrio 4 de Julio continúan las tareas de purga de aire. Guaymallén: Dorrego, Las Cañas, San José y San Francisco del Monte presentan baja presión.

Dorrego, Las Cañas, San José y San Francisco del Monte presentan baja presión. Las Heras: las zonas Norte y Centro continúan en proceso de recuperación.

En el resto de Guaymallén y Las Heras, el servicio ya fue normalizado.

Cómo están las reservas de agua

Aguas Mendocinas también informó el nivel de las reservas en las principales plantas y establecimientos:

Alto Godoy: 62% de su capacidad, en recuperación.

Benegas: 70%, en recuperación.

Luján I: 93%, en estado normal.

Luján II: 97%, en estado normal.

Potrerillos: 89%, en estado normal.

Mientras avanzan las tareas de purga de aire en acueductos y redes distribuidoras, el personal operativo mantiene el abastecimiento a servicios esenciales, entre ellos hospitales, clínicas y centros de hemodiálisis.

En este contexto, Aysam solicitó a los usuarios mantener un uso responsable y solidario del agua potable mientras continúa la recuperación del sistema.

Por qué hay cortes de agua en el Gran Mendoza

La situación se originó por un aumento de la turbiedad del agua cruda tras maniobras realizadas en la válvula de Chorro Hueco del dique Potrerillos, las cuales estuvieron a cargo de Irrigación. Con el correr de las horas, el titular del organismo, Sergio Marinelli, reconoció que las maniobras se llevaron a cabo sin haber realizado el aviso con el tiempo de antelación estipulado.

Desde Irrigación explicaron que la maniobra en la válvula de Chorro Hueco del dique Potrerillos respondió a la necesidad de cubrir la demanda de agua para riego de los cultivos. Según indicaron, se trata de una operación habitual para esta época del año, cuando las temperaturas elevadas incrementan las necesidades de los cultivos.

Cabe resaltar que el organismo también aclaró que no se realizó una apertura del descargador de fondo, una maniobra que suele asociarse con tareas de limpieza.