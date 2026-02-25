Search
Instagram Facebook Twitter
el-agente-secreto
STREAMING

El Agente Secreto llega a los cines argentinos tras su paso exitoso por festivales

La película brasileña dirigida por Kleber Mendonça Filho y protagonizada por Wagner Moura desembarca en el país

La película brasileña El Agente Secreto, dirigida por Kleber Mendonça Filho y protagonizada por Wagner Moura y Tânia Maria, se estrenará en Argentina el 26 de febrero de 2026 con distribución de MUBI y MACO. El thriller político llega a las salas tras recibir elogios de la crítica, premios en festivales y varias nominaciones importantes, consolidándose como uno de los títulos más destacados de la temporada.

La producción tuvo su debut mundial en el Festival de Cine de Cannes 2025, donde fue ovacionada y recibió reconocimientos, entre ellos el premio a Mejor Dirección para Mendonça Filho. Posteriormente, la película sumó dos Globos de Oro, destacándose en las categorías de Mejor Película en Lengua Extranjera y Mejor Actor (Drama) para Moura, además de alcanzar cuatro nominaciones a los Premios de la Academia 2026.

El director definió al cine como una herramienta poderosa para explorar el tiempo y la memoria colectiva, temas centrales de este proyecto que profundiza en la relación entre identidad, historia y registro social. El protagonista también subrayó que la película refleja aspectos de la memoria de un país y su importancia para comprender su pasado.

La trama sigue a un profesor universitario atrapado en una red de espionaje y vigilancia política durante el Carnaval de Recife en 1977, en pleno contexto de represión. A través de este relato, la película pone el foco en los mecanismos del autoritarismo y la preservación de la memoria, elementos que han sido destacados tanto por la crítica como por el público internacional.

ETIQUETAS:

Estrenopelícula brasileñaEl Agente SecretoFestival de Cine de Cannes 2025Mejor Película en Lengua Extranjera

+ Noticias

Divisas

El dólar oficial vuelve a subir luego de registrar el mayor avance diario en el año

Por: Redacción NDI

STREAMING

El Agente Secreto llega a los cines argentinos tras su paso exitoso por festivales

Por: Violeta Díaz Costa

BOLETÍN OFICIAL

Donaron tecnología médica para fortalecer el área neonatal del Notti

Por: Violeta Díaz Costa

Boletín Oficial

EMOP: el Gobierno busca reemplazar al funcionario que renunció por manejar ebrio

Por: Belén García

Atención

El Gobierno informó cuándo cobran los estatales

Por: Belén García

EFEMÉRIDES

25 de febrero: natalicio del Padre de la Patria, el General José de San Martín

Por: Violeta Díaz Costa
Instagram Facebook Twitter