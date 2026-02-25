El Agente Secreto llega a los cines argentinos tras su paso exitoso por festivales

La película brasileña El Agente Secreto, dirigida por Kleber Mendonça Filho y protagonizada por Wagner Moura y Tânia Maria, se estrenará en Argentina el 26 de febrero de 2026 con distribución de MUBI y MACO. El thriller político llega a las salas tras recibir elogios de la crítica, premios en festivales y varias nominaciones importantes, consolidándose como uno de los títulos más destacados de la temporada.

La producción tuvo su debut mundial en el Festival de Cine de Cannes 2025, donde fue ovacionada y recibió reconocimientos, entre ellos el premio a Mejor Dirección para Mendonça Filho. Posteriormente, la película sumó dos Globos de Oro, destacándose en las categorías de Mejor Película en Lengua Extranjera y Mejor Actor (Drama) para Moura, además de alcanzar cuatro nominaciones a los Premios de la Academia 2026.

El director definió al cine como una herramienta poderosa para explorar el tiempo y la memoria colectiva, temas centrales de este proyecto que profundiza en la relación entre identidad, historia y registro social. El protagonista también subrayó que la película refleja aspectos de la memoria de un país y su importancia para comprender su pasado.

La trama sigue a un profesor universitario atrapado en una red de espionaje y vigilancia política durante el Carnaval de Recife en 1977, en pleno contexto de represión. A través de este relato, la película pone el foco en los mecanismos del autoritarismo y la preservación de la memoria, elementos que han sido destacados tanto por la crítica como por el público internacional.