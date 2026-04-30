El adelanto de Emir Andraos sobre el tratamiento de residuos en el Valle de Uco

El miércoles por la noche el intendente de Tunuyán, Emir Andraos, brindó su discurso anual ante el Honorable Concejo Deliberante, en donde hizo un repaso de su año de gestión, criticó al gobierno de Javier Milei e hizo una defensa del cuidado de los recursos hídricos. En ese contexto, el jefe comunal también realizó una serie de anuncios, entre el que se destaca el referido al tratamiento de residuos en el Valle de Uco.

En ese sentido Andraos adelantó – o “spoileó”, como él mismo dijo-, que desde el municipio se avanzará junto a San Carlos y Tupungato en un esquema conjunto para el tratamiento de residuos sólidos urbanos, con el objetivo de mejorar la gestión ambiental en toda la región.

“Estamos trabajando fuerte con los intendentes del Valle de Uco para plantear un esquema de tratamiento de residuos sólidos urbanos”, señaló el jefe comunal, quien además detalló que el tratamiento de residuos urbanos y la higiene en la región serán abordados “desde una visión más integral con el Coince”.

En ese sentido, explicó que el Coince continuará siendo el espacio donde se llevará la basura, y remarcó que “si bien toda la basura va al Coince, la idea es que el control lo hagamos también de manera integral”

En paralelo, Andraos también anunció la creación de un área interdisciplinaria de salud mental, orientada a abordar la problemática con equipos profesionales, presencia territorial y espacios de escucha activa.

En materia de salud, también adelantó la implementación de un programa destinado a personas celíacas, junto con talleres de prevención y concientización sobre cáncer, reanimación cardiopulmonar y alimentación saludable.

Por otra parte, el intendente hizo referencia al proceso de modernización del Estado municipal. “El Estado ya no puede estar atrás de un mostrador, debe estar disponible cuando se lo necesite”, afirmó, al anunciar la ampliación de herramientas digitales para facilitar trámites y gestiones remotas.

Finalmente, confirmó la creación de nuevos espacios para el área de prevención ciudadana y la Dirección de Ambiente, donde funcionará además un centro de reciclado en el predio de Ferrocarriles, como parte de la estrategia de fortalecimiento de la gestión ambiental en el departamento.