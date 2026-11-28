El ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Tadeo García Zalazar, firmó un acuerdo con la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Turismo de Tunuyán, presidida por Carlos Dávila, para impulsar iniciativas que favorezcan el desarrollo económico y productivo del departamento y de toda la región.

La propuesta apunta a acercar el sistema educativo a las necesidades del mercado laboral, mediante programas de capacitación, formación profesional y actualización de conocimientos. El propósito es generar mayores oportunidades para los jóvenes y fortalecer la vinculación entre las instituciones educativas y los sectores comercial, industrial, agrícola, turístico y de servicios.

Tras la firma del convenio, García Zalazar explicó que la iniciativa busca brindarles a los estudiantes herramientas concretas para facilitar su incorporación al mundo del trabajo, teniendo en cuenta las características del entramado económico y social del Valle de Uco.

En ese sentido, sostuvo que uno de los objetivos centrales es mejorar las condiciones de empleabilidad de los jóvenes y promover una mayor participación del sector privado, tanto mediante el programa Enlace como a través de otras propuestas destinadas a facilitar la inserción laboral.

Por su parte, Dávila remarcó que la Cámara trabaja para impulsar el crecimiento de las distintas actividades económicas de Tunuyán, con especial atención al comercio, la industria, la agricultura y el turismo. También destacó la importancia de fortalecer la formación técnica y generar nuevas oportunidades de desarrollo para los trabajadores de la región.

El titular de la DGE puso el acento en la necesidad de profundizar la cooperación entre el Estado y las empresas para detectar las demandas laborales actuales y elaborar proyectos que acompañen a quienes están próximos a finalizar sus estudios y buscan incorporarse al ámbito profesional.

Qué contempla el acuerdo entre la DGE y la Cámara de Tunuyán

Entre las principales acciones previstas se encuentra el diseño de propuestas de formación específicas, que permitan vincular a las escuelas técnicas y los centros de capacitación profesional con empresas, comercios e instituciones de distintos rubros.

También se impulsarán cursos, talleres, jornadas y seminarios orientados a desarrollar habilidades técnicas, digitales, laborales, emprendedoras y de gestión. Los contenidos estarán relacionados con las necesidades concretas de cada actividad económica.

Otro de los ejes será la generación de prácticas profesionalizantes, entrenamientos y experiencias en espacios de trabajo, respetando la normativa vigente.

Además, se buscará incorporar a las empresas que integran la Cámara a programas provinciales de empleo, entre ellos Enlace, con la intención de ampliar las posibilidades de capacitación e inserción laboral para los jóvenes del Valle de Uco.