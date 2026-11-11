El Aconcagua fue reconocido como Patrimonio Geológico Mundial

El cerro Aconcagua, ubicado en la provincia de Mendoza, fue incorporado a la lista de Sitios de Patrimonio Geológico Mundial de la Unión Internacional de Ciencias Geológicas (IUGS). El reconocimiento se anunció el 6 de noviembre durante un encuentro internacional en Portugal, donde se presentaron 100 nuevos lugares de relevancia geológica. La candidatura del macizo mendocino fue impulsada por el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), junto con investigadores y especialistas.

Con sus 6.961 metros sobre el nivel del mar, el Aconcagua es la montaña más alta de América. Sin embargo, su importancia científica va mucho más allá de su altura: sus formaciones rocosas permiten reconstruir millones de años de transformaciones geológicas que dieron origen a la Cordillera de los Andes. Según la IUGS, constituye un ejemplo destacado de una montaña formada por procesos de plegamiento y fallas vinculados con la subducción de placas tectónicas, fenómeno por el cual una placa terrestre se introduce debajo de otra. En esta región, la interacción entre las placas de Nazca y Sudamericana fue determinante para la formación y elevación de la cordillera.

Otro de los aspectos que convierten al Aconcagua en un sitio de interés internacional es la exposición de sus estructuras rocosas, favorecida por la escasa vegetación de alta montaña. Sus laderas conservan evidencias de distintas etapas de la historia geológica de Mendoza, con materiales sedimentarios, marinos, continentales y volcánicos de diferentes períodos. Algunas de estas formaciones corresponden a una época en la que parte de la región estaba cubierta por una antigua cuenca marina. En particular, la cara sur de la montaña ofrece condiciones excepcionales para estudiar los procesos que intervinieron en el crecimiento de los Andes.

La distinción representa un reconocimiento al valor científico y patrimonial del paisaje mendocino, además de abrir nuevas oportunidades para promover la investigación, la educación ambiental y el geoturismo. Junto al Aconcagua, la selección internacional incluyó al Campo de Piedra Pómez, en Catamarca, y al Complejo Plutónico Fitz Roy, en Santa Cruz. Se trata de la tercera incorporación realizada por la IUGS, después de las listas publicadas en 2022 y 2024, con las que la iniciativa alcanzó un total de 300 sitios de patrimonio geológico reconocidos en todo el mundo.