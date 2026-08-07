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El Aconcagua estará bajo estudio para medir el impacto negativo de los microplásticos

La investigación reúne a especialistas de Argentina y Chile y permitirá generar información para futuras políticas ambientales.

El Parque Provincial Aconcagua forma parte desde este año del proyecto internacional “Desechos Plásticos en Áreas Remotas y Montañosas”, una iniciativa impulsada por especialistas de Argentina y Chile con financiamiento de la Secretaría de los Convenios de Basilea, Rotterdam y Estocolmo (BRS/UNEP). El objetivo es evaluar la presencia de macro, micro y nanoplásticos en ecosistemas de altura, donde la actividad humana también deja huellas ambientales.

En Mendoza, los trabajos incluyen el relevamiento de residuos en el suelo y el análisis de muestras de agua para detectar partículas plásticas que pueden dispersarse por el aire y las corrientes hídricas. Los resultados permitirán conocer cómo estos contaminantes afectan a uno de los principales ecosistemas protegidos de la provincia, ubicado en el pico más alto de América.

Además del trabajo de campo, el proyecto contempla actividades de capacitación y concientización dirigidas a investigadores, instituciones y comunidades locales. La propuesta busca promover una gestión más responsable de los residuos en áreas protegidas y reforzar las acciones de conservación en la alta montaña.

La información obtenida en el Aconcagua será comparada con los datos relevados en Chile y en otros puntos estratégicos del país, como el Cerro Catedral, el Parque Nacional Los Glaciares y la zona de Susques y Paso de Jama. El diagnóstico conjunto servirá como base para diseñar futuras políticas públicas y estrategias regionales destinadas a reducir la contaminación plástica y proteger los ecosistemas de los Andes.

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