El abultado número que el Gobierno destinará para combatir la polilla de la vid

El Gobierno oficializó la asignación de un aporte extraordinario de $14.000.000.000 destinado a reforzar las medidas sanitarias y de combate contra la Lobesia Botrana (conocida popularmente como la polilla del racimo o de la vid) de cara a la temporada productiva 2026/2027.

La medida quedó formalizada mediante el Decreto Nº 2143.

Claves del financiamiento y articulación institucional

Los fondos serán transferidos al Fideicomiso de Administración y Asistencia Financiera Vitivinícola de la Provincia de Mendoza, administrado por Mendoza Fiduciaria S.A.

La iniciativa se apoya en la Ley Nº 7992 y sus modificatorias, así como en la Ley Nº 9343, normativa que prorrogó la vigencia del Programa de Control y Erradicación de la Plaga y fijó las pautas para asegurar recursos financieros en las sucesivas campañas agrícolas.

En tanto, las acciones operativas y de campo continuarán bajo la órbita técnica del Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria Mendoza (ISCAMen), entidad que actúa como autoridad de aplicación del programa fitosanitario.

Impacto en el sector vitivinícola

El decreto remarca que la herramienta fiduciaria permite canalizar estos recursos con una finalidad eminentemente social, buscando proteger la producción local, sostener la calidad sanitaria de los viñedos y favorecer la estabilidad de los stocks vínicos en todo el territorio provincial.

Los erogaciones económicas previstas para esta campaña serán atendidas directamente por la Tesorería General de la Provincia con cargo al Presupuesto vigente del Ejercicio 2026. Con este desembolso, la provincia busca mitigar los daños económicos de la plaga y garantizar la asistencia a los productores primarios y establecimientos agroindustriales locales.