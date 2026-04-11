El abogado de Cacho Garay apuntó contra la Justicia por las demoras en el proceso y pidió que el caso se resuelva en un juicio

Este viernes, Federico Yunes, abogado defensor de Cacho Garay, apuntó contra el Ministerio Público Fiscal por las demoras en la causa judicial contra el humorista, y reclamó que el expediente sea elevado a juicio. En ese marco, el letrado confirmó que realizó una presentación ante la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados

Según detalló Yunes en una entrevista concedida a MDZ Radio, la estrategia de la defensa es el caso sea resuelto en un juicio oral. “Decidimos desistir de la oposición para que la situación de Cacho Garay se defina en el ámbito natural, que es el juicio”, explicó. Cabe recordar que la causa inició a comienzos del año 2023.

“Hemos hecho presentaciones sistemáticas pidiendo que se eleve la causa a juicio (…) han pasado 10 meses y siempre la respuesta fue ‘ya’, ‘en 10 días’, ‘en 20 días’, pero la realidad es que el tiempo pasa y la causa no se eleva”, criticó el letrado, quien explicó que estas demoras atentan contra “el derecho al plazo razonable que tenemos todos cuando somos objeto de una acusación penal“.

Por otra parte, el abogado afirmó que Garay “se declara inocente” y remarcó que “hay una línea defensiva sólida, pero donde debe definirse eso es en un juicio”.

“El que más insiste en que esto avance es el propio imputado, para que se eleve a juicio y se resuelva de manera definitiva su situación”, concluyó el abogado.

Las consecuencias del proceso judicial en la salud de Cacho Garay

En paralelo, Yunes aseguró que todo este proceso tuvo un impacto negativo en la vida del humorista, quien atraviesa “una situación de angustia y desconcierto. Su salud ha quedado muy deteriorada”.

En ese marco, el abogado detalló que Garay padece diabetes y sufrió la amputación de dedos del pie, un cuadro que -según el letrado- se agravó durante el tiempo en que estuvo privado de la libertad.