El 2026 comenzó con estancamiento en los créditos en pesos y advierten aumento en la morosidad

El año 2026 comenzó con señales de alarma en lo que a financiamiento en pesos del sector privado se refiere. Según el analista Guillermo Barbero, socio de First Capital Group., hay caídas reales en la mayoría de las líneas de crédito y un aumento de la mora.

El analista, apoyado en datos al cierre de marzo elaborados en base a información del Banco Central, sostiene que “estamos ante un estancamiento del préstamo en pesos al sector privado”. En esa línea, señala que los incrementos nominales registrados no logran superar la inflación mensual, lo que deriva en un crecimiento real nulo o negativo.

Este fenómeno alcanza a tarjetas de crédito, préstamos personales y comerciales. En ese sentido, detalló que el total de préstamos en pesos registró una caída real del 0,6%, con retrocesos del 0,9% en el crédito comercial, del 0,4% en el personal y del 2,9% en el prendario, mientras que las tarjetas mostraron una suba marginal del 0,2%.

El 2026 inició con estancamiento en los créditos en pesos para el sector privado.

En contrapartida, Barbero destaca que el crédito hipotecario es “el único que salva la ropa“. Según el analista, este tipo de financiamiento presenta variaciones reales positivas desde hace casi dos años.

El analista vinculó la desaceleración con un endurecimiento en las condiciones bancarias, las cuales serían una reacción de las entidades a la época electoral. En ese sentido, el experto señaló que esto impacta especialmente en quienes no tienen ingresos estables o historial crediticio sólido.

Además, el analista remarcó que el crecimiento previo del crédito -que entre marzo de 2024 y mediados de 2025 había alcanzado un 130% real en préstamos personales y tarjetas- se revirtió en los últimos meses: “Desde mediados del año pasado la mora viene creciendo”.

Según el análisis del analista financiero, el sistema crediticio argentino es limitado debido a que la capacidad de endeudamiento de los individuos es baja en relación a los costos de bienes como viviendas o vehículos, en un contexto de tasas elevadas, carga impositiva y plazos reducidos.

En cuanto a los créditos UVA -los cuales están ajustados por la inflación-, Barbero destacó que presentan un crecimiento, pero advirtió que pueden llegar a ser “un arma de doble filo“, ya que la evolución de las cuotas puede superar el valor de los activos.