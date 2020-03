El 16 de Marzo habrá una marcha por la educación de Mendoza.

Según el Director General de Escuelas, la sociedad no valora a los/as trabajadores/as de la educación. Y afirma: «se marcha por el agua y no por la educación».

A contramano de los dichos de Thomas, trabajadores/as junto a estudiantes y familias somos quienes reclamamos cuando no hay agua, electricidad, cuando falta merienda o cuando los edificios no dan para más. Somos nosotros/as quienes sostenemos con esfuerzo, a través de cooperadoras cuando las condiciones de la comunidad lo permiten; y siempre a pulmón, quienes sostenemos las escuelas y logramos que sea realidad ese «hecho educativo» del que tanto el gobierno habla. Nos hacemos cargo de todo cuando el Estado no se hace cargo de nada.

Tenemos derecho a escuelas en condiciones dignas, a que haya merienda y recursos de todo tipo para nuestros/as estudiantes. Tenemos derecho a salarios dignos para vivir de un cargo y no tener que dejar la vida y la salud en el trabajo.

Tenemos el apoyo de la sociedad. Y somos miles.

La fuerza tiene que salir a la calle.

Este 16 marchamos por la educación y por lo que significa para todas y todos.

El 16M marchamos

#LaDeudaEsConLaEducación

#MásParaEducación

