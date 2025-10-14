El 11 que probó Scaloni para enfrentar a Puerto Rico: ¿juega Messi?

Tras vencer a Venezuela por 1 a 0, encuentro en el que no estuvo Lionel Messi -quien fue liberado para que pueda estar presente en el partido que el Inter Miami jugó el sábado, donde la Pulga anotó dos goles-, Argentina cierra su gira por Estados Unidos frente a Puerto Rico. Y todos los focos están puestos en la presencia o no del Capitán.

Según informó Lionel Scaloni este lunes en conferencia de prensa, el Diez terminó bien el partido con Las Garzas, por lo que aseguró que “si está en condiciones mañana, jugará“.

Sin embargo, el seleccionador no confirmó su presencia desde el arranque: “Veremos si está para jugar de entrada o algunos minutos. Si ha vuelto para estar con nosotros es porque va a tener minutos pero no podría decirte cuantos“, amplió Scaloni.

Volvió Lionel Messi y tendrá minutos ante Puerto Rico (Foto: Prensa de AFA).

Quien sí está confirmado es Emiliano el Dibu Martínez. El entrenador destacó el esfuerzo que hizo el arquero del Aston Villa “para venir después del problemita en el gemelo“. No obstante, adelantó que para la próxima fecha FIFA “probaremos otra cosa“.

Tal como había adelantado en el post partido con la Vinotinto, Scaloni reiteró que “los nuevos” tendrán minutos para mostrarse. En ese sentido, se espera que José Manuel López sea parte de la delantera que inicie el partido. “El Flaco no nos ha sorprendido porque lo veníamos siguiendo de hace un tiempo, pero en los últimos meses ha pegado un salto importante. Es un gran jugador y puede dar aún más. Estamos contentos con su aporte. Si mañana todo va bien tendrá su oportunidad de poder jugar y de vestir la camiseta de su Selección“, detalló el entrenador.

El Flaco López apunta a ser titular frente a Puerto Rico (Foto: Prensa de AFA).

De los jugadores que iniciaron el partido contra Venezuela, sólo repetirían el Dibu Martínez y Giovani Lo Celso. El resto, será un equipo totalmente distinto.

La probable formación de Argentina para enfrentar a Puerto Rico

Lionel Scaloni probó un equipo conformado por: Dibu Martínez; Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nicolás González; Giuliano Simeone, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso; Lionel Messi, José Manuel López.

Horario y TV del partido

El encuentro entre Argentina y Puerto Rico se disputará este martes a las 21 horas en el Chase Stadium, recinto donde hace las veces de local el Inter Miami.

El partido será televisado por Telefé, TyC Sports y Dsports.