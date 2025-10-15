EE.UU. vuelve a intervenir: el Tesoro compra pesos y confirma salvataje total de US$40.000 millones

El Tesoro de los Estados Unidos volvió a intervenir este miércoles en el mercado financiero argentino con la compra de pesos, una operación que se suma al paquete de asistencia económica directa anunciado días atrás y que eleva el salvataje total a US$40.000 millones.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, confirmó que la operación se realizó “en el mercado abierto” y explicó que el programa incluye una línea de swap de US$20.000 millones, además de una nueva facilidad de crédito con bancos privados y fondos soberanos internacionales. “Estamos trabajando en una facilidad de 20.000 millones que estaría junto a nuestra línea de swap (…). Eso totalizaría 40.000 millones para Argentina”, señaló.

El funcionario afirmó que el respaldo norteamericano se mantendrá mientras la Argentina continúe aplicando buenas políticas económicas, y vinculó la continuidad del apoyo con el resultado político interno. “La victoria electoral de La Libertad Avanza fortalecería la capacidad del Gobierno argentino de vetar malas políticas”, advirtió.

El ministro de Econonmía, Luis Caputo, junto al secretario del Tesoro de EE.UU, Scott Bessen.

Consultado sobre la posibilidad de que Estados Unidos compre deuda argentina, Bessent respondió que “podrían”, aunque evitó ofrecer precisiones. La intervención se enmarca en el swap bilateral anunciado el 9 de octubre, cuando el Tesoro estadounidense confirmó un paquete de asistencia económica de US$20.000 millones con el Banco Central argentino, sumado a una compra de pesos argentinos “para reforzar la liquidez del mercado”.

El plan, definido como “una medida excepcional ante la crisis”, contempla dos ejes: la compra directa de pesos —algo inusual en la política monetaria estadounidense— y la activación del swap de divisas por US$20.000 millones. “Argentina enfrenta un momento de aguda iliquidez, y solo Estados Unidos puede actuar con la rapidez necesaria. Y actuaremos”, publicó Bessent en su cuenta oficial de X (ex Twitter).

Además, aquella vez el funcionario elogió las reformas estructurales impulsadas por el gobierno de Javier Milei, al que calificó como “aliado estratégico de Estados Unidos”. También destacó el compromiso del presidente Donald Trump, al asegurar que “el éxito de Argentina es de importancia sistémica para la región y un interés estratégico para Estados Unidos”.

La medida tuvo lugar tras el encuentro entre los dos mandatarios en Washington, donde Trump advirtió que si el partido libertario “no gana las elecciones, no seremos generosos con Argentina”.