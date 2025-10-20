Search
“Deuda por Educación”

Educación y finanzas: el Gobierno negocia la recompra de bonos argentinos

La operación “Deuda por Educación” permitirá reducir el costo financiero y consolidar la inversión educativa a largo plazo.

El Gobierno Nacional inició negociaciones para concretar la operación financiera “Deuda por Educación”, un programa que busca recomprar bonos argentinos y reemplazarlos por financiamiento a tasas más bajas, con el objetivo de fortalecer la inversión en educación y reducir el costo de la deuda.

El programa “Deuda por Educación” consiste en recomprar deuda soberana en el mercado internacional y reemplazarla por nuevos instrumentos a tasas más bajas, lo que permitiría generar ahorros significativos para las arcas públicas. El proceso contará con el apoyo de agencias y organismos multilaterales, que acompañarán la reestructuración.

El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, explicó que el propósito del esquema es “consolidar la inversión educativa de largo plazo”, y reafirmó el compromiso del Gobierno con “el desarrollo del capital humano y el futuro de los argentinos”.

Asimismo, se informó que el banco estadounidense JP Morgan fue designado como entidad financiera asesora en el proceso de recompra, brindando asistencia técnica y operativa para la ejecución de la operación.

La iniciativa combina dos ejes estratégicos: por un lado, mejorar el perfil de la deuda argentina, y por otro, garantizar recursos para el sistema educativo. Según precisó Quirno, los fondos generados se destinarán a fortalecer la educación pública, impulsar programas de capacitación docente y asegurar inversiones en infraestructura educativa.

