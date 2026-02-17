Educación Superior: hoja de ruta 2026 para fortalecer el nivel

La Dirección de Educación Superior dio a conocer la planificación para el ciclo 2026, una hoja de ruta que busca consolidar un sistema formativo sólido, actualizado y alineado a las necesidades actuales de la provincia. La propuesta apunta a fortalecer tanto la formación docente como la técnica, incorporando herramientas de evaluación y modernización institucional.

Entre los ejes centrales se destaca el impulso a la educación digital, con el objetivo de adaptar la enseñanza a los desafíos tecnológicos y ampliar las oportunidades de acceso al conocimiento. Además, se prevé la implementación de dispositivos sistemáticos de evaluación de aprendizajes y desempeño docente, entendidos como herramientas clave para la mejora continua.

La planificación también contempla la actualización y creación de nuevas carreras, especialmente en el ámbito técnico, en función de las demandas del entramado socio-productivo de Mendoza. Esta diversificación busca garantizar propuestas pertinentes y con salida laboral concreta, fortaleciendo la articulación entre formación y empleo.

En el plano institucional, se avanzará en procesos de titularización por perfil profesional y certificación pedagógica para técnicos, con el fin de consolidar los equipos docentes. Asimismo, continuará el programa de evaluación bianual del desempeño y se profundizará la digitalización de los sistemas de gestión académica, optimizando el seguimiento de las trayectorias estudiantiles.

Otro punto relevante es el desarrollo de un dispositivo único de ingreso al nivel superior, orientado a acompañar a los estudiantes en el inicio de sus estudios y a fortalecer las condiciones de permanencia y egreso.