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Educación Superior en Mendoza: siguen abiertas las inscripciones para el ciclo lectivo 2027

La oferta incluye tecnicaturas, profesorados y formaciones profesionales en institutos públicos y privados de toda la provincia.

La Dirección General de Escuelas (DGE) informó que continúan abiertas las inscripciones para las carreras de Educación Superior correspondientes al ciclo lectivo 2027. La propuesta reúne una amplia variedad de alternativas en institutos de gestión estatal y privada de Mendoza, con opciones presenciales y a distancia destinadas a jóvenes y adultos que buscan iniciar una formación profesional.

La oferta contempla tres grandes áreas: tecnicaturas superiores, profesorados y Formaciones Profesionales de Nivel III. Las propuestas abarcan distintos sectores productivos y de servicios, con carreras pensadas tanto para quienes buscan incorporarse al mundo laboral como para aquellos interesados en la formación docente.

Foto: cortesía Prensa DGE

Nuevas tecnicaturas para 2027

Entre las novedades se suman carreras vinculadas con petróleo y gas, producción de cannabis y cáñamo, turismo, diseño digital, gestión de organizaciones, salud y logística ferroviaria. La oferta también incluye especialidades en informática, inteligencia artificial, ciberseguridad, minería, energías renovables, gastronomía y administración, con duraciones de entre dos y tres años.

La propuesta docente contempla profesorados de cuatro años en áreas como Educación Inicial, Primaria, Especial, Matemática, Inglés, Lengua y Literatura, Historia y Ciencias Naturales, entre otras. Además, seis carreras estrenarán diseños curriculares actualizados para los ingresantes de 2027.

También se ofrecen Formaciones Profesionales de Nivel III, con trayectos más cortos y orientación práctica. Entre las opciones hay capacitaciones en minería, energía solar, marketing digital, informática, producción vitivinícola, construcción, metalmecánica y logística.

Dónde consultar la oferta educativa 2027

Los interesados pueden consultar el listado completo de carreras, las modalidades de cursado y los institutos disponibles en la plataforma de la Dirección de Educación Superior. Los requisitos y procedimientos de inscripción deben verificarse directamente con cada institución.

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