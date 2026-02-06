Educación: quiénes son los opositores que le van a discutir decisiones a Tadeo García Zalazar

La conformación del Consejo General de Educación se encuentra establecida en el artículo 140 de la Ley 6970, que define la integración del órgano con representantes del Ejecutivo, del arco político, de los gremios docentes y de distintos sectores del sistema educativo.

Según la normativa, el Consejo estará presidido por el titular de la Dirección General de Escuelas (DGE), en este caso Tadeo García Zalazar, y contará además con un representante por cada partido político con representación parlamentaria, designados con acuerdo del Senado. A su vez, la ley contempla la participación de un representante por cada gremio docente que actúe en el ámbito provincial.

La integración se completa con cuatro representantes del sector académico, que serán elegidos por el Director General de Escuelas a propuesta de instituciones académicas públicas y privadas de reconocida trayectoria; un representante por los Consejos Regionales y un representante del nivel de Educación Superior no Universitario.

El gobernador Alfredo Cornejo envió los pliegos según la decisión de los partidos con representación en la Legislatura. María Leonor Bianchetti fue propuesta por el Partido Verde; Natalia Vicencio, por el Partido Justicialista; y Cintia Gómez, por el Pro. Se sumarán a los opositores José Luis Ramón de Protectora, a Silvia Raquel de Cara (PD) y a Ester Fernández (Compromiso Federal). La única oficialista es Mariana Zlobec (UCR).