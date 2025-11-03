Search
Educación Especial: comienzan las inscripciones en noviembre para el ciclo lectivo 2026

Se informó las fechas y requisitos para estudiantes que deseen ingresar o continuar en la modalidad de Educación Especial e Integral.

La Dirección General de Escuelas (DGE) anunció que durante noviembre se abrirán las inscripciones para el ciclo lectivo 2026 en la modalidad de Educación Especial y en Educación Integral. El objetivo es garantizar el derecho a la educación y la inclusión de todos los estudiantes que requieran este tipo de acompañamiento pedagógico.

Documentación requerida

Las familias deberán presentar la siguiente documentación al momento de la inscripción:

  • DNI original y copia del estudiante.
  • Partida de nacimiento.
  • Certificado Único de Discapacidad (CUD).
  • DNI del progenitor o adulto responsable.

Además, la institución educativa elegida debe estar cercana al domicilio del estudiante, lo cual se acreditará mediante DNI, contrato de alquiler, certificado laboral o una factura de servicio.

Cronograma de inscripción

Nuevos postulantes a escuelas primarias de Educación Especial:
Del 10 al 14 de noviembre, en el horario de 9 a 13, de manera presencial en cada institución.

Nuevos postulantes a escuelas de Educación Integral:
También del 10 al 14 de noviembre, en el horario que disponga cada establecimiento educativo.

Estudiantes con trayectoria escolar vigente:

  • Para Educación Especial: del 26 al 28 de noviembre.
  • Para Educación Integral: del 26 al 28 de noviembre.

Durante estas fechas, las escuelas solicitarán la actualización de la información y documentación de los estudiantes para completar el trámite de reinscripción.

La DGE recordó que las familias pueden acercarse a cada institución para recibir asesoramiento y orientación sobre el proceso de inscripción, con el fin de garantizar una adecuada continuidad educativa en el ciclo lectivo 2026.

