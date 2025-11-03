Educación Especial: comienzan las inscripciones en noviembre para el ciclo lectivo 2026

La Dirección General de Escuelas (DGE) anunció que durante noviembre se abrirán las inscripciones para el ciclo lectivo 2026 en la modalidad de Educación Especial y en Educación Integral. El objetivo es garantizar el derecho a la educación y la inclusión de todos los estudiantes que requieran este tipo de acompañamiento pedagógico.

Documentación requerida

Las familias deberán presentar la siguiente documentación al momento de la inscripción:

DNI original y copia del estudiante.

Partida de nacimiento.

Certificado Único de Discapacidad (CUD).

DNI del progenitor o adulto responsable.

Además, la institución educativa elegida debe estar cercana al domicilio del estudiante, lo cual se acreditará mediante DNI, contrato de alquiler, certificado laboral o una factura de servicio.

Cronograma de inscripción

Nuevos postulantes a escuelas primarias de Educación Especial:

Del 10 al 14 de noviembre, en el horario de 9 a 13, de manera presencial en cada institución.

Nuevos postulantes a escuelas de Educación Integral:

También del 10 al 14 de noviembre, en el horario que disponga cada establecimiento educativo.

Estudiantes con trayectoria escolar vigente:

Para Educación Especial: del 26 al 28 de noviembre.

Para Educación Integral: del 26 al 28 de noviembre.

Durante estas fechas, las escuelas solicitarán la actualización de la información y documentación de los estudiantes para completar el trámite de reinscripción.

La DGE recordó que las familias pueden acercarse a cada institución para recibir asesoramiento y orientación sobre el proceso de inscripción, con el fin de garantizar una adecuada continuidad educativa en el ciclo lectivo 2026.