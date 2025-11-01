Educación Especial: abren las inscripciones para el ciclo lectivo 2026

La Dirección General de Escuelas (DGE) informó el cronograma y los requisitos para la inscripción de estudiantes en escuelas de Educación Especial e Integral correspondientes al ciclo lectivo 2026. El proceso se realizará durante el mes de noviembre, con el objetivo de garantizar el derecho a la educación y la continuidad de las trayectorias escolares.

Según lo establecido en el memorándum 2025-265-GDEMZA, las familias que deseen inscribir a sus hijos o hijas en estas modalidades deberán presentar la siguiente documentación obligatoria:

DNI original y copia ,

, partida de nacimiento ,

, Certificado Único de Discapacidad (CUD) ,

, DNI del progenitor o adulto responsable.

Además, la DGE aclaró que se priorizará la cercanía del domicilio del estudiante con la institución educativa. Para acreditar esa condición, las familias deberán presentar DNI, contrato de alquiler, certificado de domicilio laboral o factura de servicio.

Educación especial: cuándo comienzan las inscripciones

Las inscripciones para nuevos postulantes a escuelas primarias de modalidad Especial se realizarán de manera presencial del 10 al 14 de noviembre, de 9 a 13 horas. En el caso de las escuelas de Educación Integral, el trámite será en el mismo período y también de forma presencial, aunque cada institución podrá definir su propio horario de atención.

En cuanto a los estudiantes que ya cursan en estas instituciones, las inscripciones de continuidad se llevarán a cabo del 26 al 28 de noviembre, tanto en el nivel primario de Educación Especial como en Educación Integral, con el propósito de actualizar la información personal y académica.

La Dirección General de Escuelas destacó que este proceso busca garantizar la inclusión educativa y fortalecer la planificación escolar para el próximo ciclo lectivo. Además, recordó que los equipos directivos están disponibles para brindar orientación y acompañar a las familias en el proceso de inscripción.