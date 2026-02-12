Educación en Mendoza: cómo funciona la recuperación de saberes en febrero

Las escuelas primarias y secundarias de Mendoza retomaron este jueves el período de recuperación de saberes, una instancia que había comenzado el martes y se interrumpió por las jornadas institucionales del miércoles. El proceso se extenderá hasta fines de febrero y busca que los estudiantes regularicen materias pendientes del ciclo lectivo 2025.

La titular del Nivel Secundario, Cecilia Páez, subrayó la relevancia de esta etapa y pidió a las familias acompañar a los alumnos. “Queremos avisarles a las familias que los estudiantes tienen esta oportunidad de recuperar los saberes que quedaron pendientes de aprobación en el ciclo lectivo 2025”, indicó.

Páez recordó que se regresó a la legislación previa a la pandemia, que establece que los estudiantes podrán pasar de año con solo dos espacios pendientes de aprobación, incluyendo materias previas. Además, aclaró que quienes tengan equivalencias o materias adeudadas podrán rendirlas en esta instancia, ya que una vez iniciado el ciclo lectivo no habrá un nuevo período de recuperación.

En la escuela Agustín Álvarez, la nueva directora María Eugenia Palma, quien asumió tras ganar el Concurso de Jerarquía Directiva 2025, destacó la asistencia estudiantil. “En el turno mañana, la asistencia fue de un poco más del 60 %, lo cual es muy bueno para el primer día. Tenemos la expectativa de que muchos logren aprobar sus espacios curriculares pendientes”, afirmó.

Los estudiantes también compartieron su experiencia. Justin, alumno de tercer año, aseguró que se comprometió a estudiar más: “Sé que tengo que esforzarme en Matemática y en otras materias, así que ahora le dedico tiempo al estudio”. Nicole, también de tercer año, señaló que organiza su rutina entre estudio y clases particulares con el objetivo de no repetir el año.

Desde el Ministerio de Educación remarcaron que este período constituye una oportunidad clave para que los alumnos regularicen su trayectoria escolar y comiencen el próximo ciclo lectivo con las materias al día.