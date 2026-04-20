Educación en cárceles: la DGE ampliará la formación en complejos penitenciarios

La Dirección General de Escuelas (DGE) avanza en la ampliación de la oferta educativa destinada a jóvenes y adultos en contextos de encierro, con la apertura de nuevos centros de formación dentro de complejos penitenciarios de la provincia.

La propuesta se desarrollará a través de los Centros de Educación Profesional para Adultos de nivel Secundario (CEPA), que combinan la finalización de estudios con capacitación en oficios. En esta etapa, se prevé que la iniciativa alcance a unos 180 estudiantes que cursan en distintos CENS ubicados en unidades penitenciarias.

Foto: cortesía prensa DGE

Los cursos se implementarán en espacios educativos que funcionan dentro de los complejos Almafuerte, Boulogne Sur Mer y Almafuerte II, donde ya operan instituciones destinadas a la terminalidad educativa.

Desde la DGE señalaron que el objetivo es fortalecer las trayectorias educativas y mejorar las oportunidades de inserción laboral de las personas privadas de la libertad. En ese sentido, se proyecta la apertura de hasta seis cursos, con grupos de aproximadamente 30 estudiantes cada uno.

Además de completar la educación secundaria, los participantes podrán acceder a herramientas de formación profesional que les permitan desarrollar habilidades para el mundo del trabajo, con la mirada puesta en su reinserción social una vez recuperada la libertad.