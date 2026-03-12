Educación en América Latina: cómo le fue al país en el ranking y qué se está hablando de Mendoza

Argentina se ubicó en el tercer lugar de un ranking latinoamericano que mide la disponibilidad de datos educativos, una herramienta considerada clave para diseñar políticas públicas basadas en evidencia. El país quedó detrás de Chile y Uruguay, pero por encima de otras naciones de la región.

El resultado surge del informe “Índice de disponibilidad de datos educativos: acceso a la información en países de América Latina”, elaborado por especialistas de la organización Argentinos por la Educación. El indicador se construyó a partir del Índice de Disponibilidad de Datos Educativos (IDDE), que evalúa el nivel de desarrollo y apertura de los sistemas de información en once países.

En ese análisis, Argentina obtuvo un puntaje de 0,67 en una escala de 0 a 1, ubicándose detrás de Chile (0,95) y Uruguay (0,72), pero por encima de Brasil (0,60) y de otras siete naciones latinoamericanas.

Los especialistas remarcan que contar con información educativa accesible y sistematizada es fundamental para mejorar las decisiones en materia de políticas públicas. Estos datos no solo son útiles para los gobiernos, sino también para escuelas, investigadores, familias y organizaciones de la sociedad civil.

El índice analiza tres grandes componentes (relevamientos escolares, evaluaciones nacionales de aprendizaje y registros nominales de ausentismo estudiantil) y los cruza con tres dimensiones: cobertura, frecuencia de actualización y transparencia en la publicación de la información.

Una fortaleza argentina, pero con deudas pendientes

El informe señala que Argentina se destaca especialmente en la disponibilidad de datos sobre el sistema educativo, como matrícula, cargos docentes y establecimientos. En ese aspecto, el país alcanza uno de los puntajes más altos de la región (0,84).

Sin embargo, también advierte limitaciones. El principal desafío aparece en la transparencia y en la falta de un sistema nacional consolidado con datos detallados sobre ausentismo escolar, una información clave para seguir la trayectoria de los estudiantes.

En evaluaciones estandarizadas el país obtuvo un valor intermedio (0,67), mientras que en datos nominales sobre ausentismo el puntaje fue más bajo (0,49), lo que evidencia un área donde todavía hay margen de mejora.

Mendoza, una provincia que ya avanzó en ese punto

En ese contexto, Mendoza aparece como una de las jurisdicciones que ya implementó un sistema capaz de registrar información detallada de cada alumno. Se trata del sistema GEI (antes conocido como GEM), que permite seguir la asistencia, el rendimiento académico y otros indicadores clave.

Este sistema registra datos nominalizados de los estudiantes (es decir, personalizados) y permite realizar un seguimiento de sus trayectorias educativas. La información está disponible para las instituciones educativas, el sistema escolar y también para las familias.

Además, la plataforma reúne resultados de evaluaciones como el Censo de Fluidez Lectora o pruebas de Matemática, lo que permite detectar dificultades tempranas y aplicar estrategias de acompañamiento.

Incluso, recientemente los datos del sistema comenzaron a utilizarse para desarrollar herramientas de inteligencia artificial que identifiquen estudiantes con riesgo de dificultades escolares, con el objetivo de intervenir de manera anticipada.

La base de datos del sistema educativo mendocino incluye alrededor de 1,6 millones de personas registradas, entre alumnos, docentes, familias y personal educativo. Allí también se almacena información sobre infraestructura escolar, conectividad, equipamiento y organización institucional.

Este sistema forma parte del Plan Estratégico de Alfabetización de Mendoza, aprobado por la Legislatura provincial en 2022, que busca mejorar los aprendizajes desde los primeros años de escolaridad.

Las desigualdades en América Latina

El informe también muestra fuertes diferencias entre países. Mientras Chile lidera ampliamente el ranking con un índice de 0,95, otros países presentan niveles muy bajos de disponibilidad de datos.

Detrás de Argentina aparecen Ecuador, Colombia y Perú, mientras que Paraguay, Bolivia y México registran los niveles más bajos. En el caso de Venezuela, directamente no se encontraron datos públicos para construir el indicador.

Los investigadores advierten que contar con información educativa confiable y accesible es una condición clave para mejorar los sistemas escolares, ya que permite identificar problemas, evaluar políticas y diseñar estrategias más efectivas para garantizar el aprendizaje de los estudiantes.