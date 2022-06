La edil de San Carlos habló sobre la respuesta y disculpa que su par, Carmen Caraballo, dio sobre su cobro de dos sueldos durante un año.

Desde el bloque de Nuevos Rumbos –al que Caraballo pertenecía- la edil, Cecilia Coronel, habló sobre lo dicho por Caraballo en lo cual: asumió el error por no estar bien informada, dijo haber devuelto el monto cobrado y pidió perdón por ello.

“Sabemos de esta respuesta de Caraballo, pero creemos que esto no puede quedar así. No podemos quedarnos con una disculpa cuando el asunto es más grave, ya que hay: una presidente del cuerpo y responsables letrados (que reciben un sueldo para asesorar) para que justamente estas cosas no sucedan”, apuntó la edil de Nuevos Rumbos.

Carmen Caraballo ante de apartarse de Nuevos Rumbos.

Coronel sostuvo además, que hay tres denuncias ya realizadas para luego –dependiendo de las respuestas- proceder penalmente: Oficina de Ética Pública, Tribunal de Cuentas y la Comisión de Derechos y Garantías del Senado nacional.

“Tenemos dudas de cómo se devolvió la plata, por eso envié estas denuncias para ver el accionar de los concejales y los responsables. Sería también muy importante tener una respuesta de ANSES para saber cómo fue devuelto, pero tendría que haber una causa penal para que eso suceda” puntualizó.

Desde el bloque aseguraron que todas las pruebas están brindadas en cada denuncia realizada, al tiempo que recordaron que la irregularidad fue cometida y que no afecta solo a una persona, sino a la institucionalidad y credibilidad de las personas que intervinieron o debieron intervenir.

Las sospechas se entremezclan con el “pase de bando” que Caraballo ejecutó al irse de Nuevos Rumbos al oficialismo de Scanio, en medio de una serie de denuncias y escándalos que parecen haber servido de polvareda. Esto le valió una banca menos al incipiente partido.

