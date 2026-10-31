Edemsa programó cortes de luz para el fin de semana en el Valle de Uco: zonas y horarios

Edemsa informó que realizará cortes programados del suministro eléctrico en distintos sectores de San Carlos durante este fin de semana, debido a tareas de mantenimiento preventivo en la red de distribución. Las interrupciones se llevarán adelante de acuerdo con un cronograma establecido por la empresa y tendrán horarios diferentes según cada zona.

Para este sábado 31 de octubre, los trabajos afectarán tres sectores del departamento. El primero será en calle Pinilla, hacia el este de Soriano, de 9.15 a 12.45; también habrá una interrupción en calle José Lencinas, entre Carril Nacional y Calderón, de 9 a 13. Por la tarde, de 15 a 18, el servicio se verá afectado en calle Independencia, entre España y Combes, en La Consulta.

En tanto, para el domingo 1 de noviembre, Edemsa anunció un nuevo corte en San Carlos, que alcanzará el sector comprendido entre las calles 9 de Julio, Sargento Cabral, Victorio Maestri e Independencia, de 9 a 12. Por el momento, no se anunciaron cortes programados para los departamentos de Tunuyán y Tupungato durante ninguna de las dos jornadas.

Desde la empresa recordaron que estas interrupciones responden a tareas de mantenimiento preventivo y recomendaron a los usuarios consultar el cronograma oficial de Edemsa para verificar las zonas alcanzadas y posibles actualizaciones.