Edad de imputabilidad: Rus defendió la reforma y acusó de hipocresía a los diputados que votaron en contra

Luego de que la Cámara de Diputados de la Nación diera media sanción al proyecto de Régimen Penal Juvenil, la ministra de Seguridad de Mendoza, Mercedes Rus, se pronunció públicamente a favor de la iniciativa y criticó a los representantes mendocinos que no acompañaron la propuesta.

En declaraciones a Radio Mitre Mendoza, la funcionaria sostuvo que la reforma “era necesaria” y defendió que los 14 años como edad contemplada dentro del régimen no implica criminalizar a los jóvenes, sino “reafirmar el contrato social”. Según expresó, el objetivo central de la norma es establecer un marco de responsabilidad penal acorde a la realidad actual.

En ese contexto, Rus apuntó contra los diputados nacionales por Mendoza que votaron en contra del proyecto, entre ellos Martín Aveiro y Omar Félix. “Hay mucha hipocresía, incluso en los legisladores de Mendoza que votaron en contra”, afirmó, en referencia a la postura del bloque peronista.

La ministra argumentó que “establecer una ley que ordena la responsabilidad es proteger a las víctimas” y reiteró que la discusión debe centrarse en la reconstrucción del contrato social. El proyecto, impulsado por el Gobierno nacional, continuará ahora su tratamiento en el Senado.

Durante la entrevista, Rus también fue consultada por la situación policial en Santa Fe, donde un conflicto salarial derivó en la intervención del gobernador Maximiliano Pullaro, quien anunció un aumento para los agentes provinciales. Al respecto, la ministra mendocina sostuvo que mantiene “en alta estima” a la fuerza local y aseguró que buscarán mejorar sus condiciones laborales en diálogo con el área de Hacienda.

No obstante, marcó distancia respecto del episodio santafesino y consideró que “lo que pasó en Santa Fe no es ejemplo de nada”, al entender que la situación se dio por fuera de los canales institucionales habituales.