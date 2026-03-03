Ecos del discurso de Milei en el Congreso: Ulpiano Suárez respaldó el rumbo económico pero criticó las “formas” del Presidente

Este lunes, luego del controversial discurso que el presidente Javier Milei dio en el Congreso por la apertura de las sesiones ordinarias, los ecos en el arco político se hicieron escuchar en todo el país.

Pese a que durante su alocución el Presidente anunció que realizará varias reformas, las repercusiones estuvieron puestas en el tono confrontativo del mandatario libertario, lo que incluso dividió aguas entre los integrantes de los distintos partidos políticos.

Y el radicalismo mendocino no fue ajeno a ello. En ese sentido, mientras el gobernador Alfredo Cornejo y Natalio Mema manifestaron un respaldo al discurso, Ulpiano Suárez -intendente de la Ciudad de Mendoza- se diferenció en las “formas” adoptadas por Milei, aunque respaldó el rumbo económico del Gobierno nacional.

“Hay que diferenciar el contenido del discurso de las formas”, planteó Suarez tras participar de una actividad en el Polo Judicial Penal junto al procurador general Alejandro Gullé. En relación al fondo del mensaje, sostuvo que el Presidente “ha ratificado el rumbo” y expresó coincidencias con la necesidad de avanzar hacia una economía “ordenada, sana, que permita que los sectores productivos arranquen y que se genere empleo”.

En ese sentido, el Intendente valoró el anuncio de un paquete de reformas estructurales y destacó especialmente la posibilidad de un cambio impositivo orientado a aliviar la carga tributaria sobre las pequeñas y medianas empresas. “Me quedo con la reforma impositiva que, en cuanto venga de la mano de una baja de la presión tributaria para las pymes, es valiosísima. Las pymes son las que mueven la economía y generan empleo”, afirmó.

Sin embargo, señaló que hubiese esperado precisiones sobre la situación de las empresas que atraviesan dificultades. “Sí hubiese querido escuchar alguna propuesta concreta respecto de las pymes y en cuanto a la pérdida de puestos de trabajo por las empresas que cierran”, remarcó.

Las críticas más marcadas estuvieron centradas en el tono del discurso presidencial. Suarez consideró que el ámbito institucional requería otra actitud y cuestionó haber llevado al recinto “un discurso plagado de confrontaciones, agravios e insultos, hablándole a una minoría”. En esa línea, expresó: “Yo hubiese querido que el Presidente le hable a todos los argentinos y no que dedique tanto tiempo a hablarle a una minoría”.

Además, indicó que no comparte “esa forma de trasladar el ruido, el tono de Twitter, a un mensaje tan importante como es el que da el Presidente ante el Congreso”, y advirtió que la confrontación permanente “es de suma cero para el momento que vive Argentina”. Al mismo tiempo, aclaró: “Lejos estoy de querer que vuelva el populismo y el kirchnerismo”.