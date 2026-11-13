Ecoparque: opositores dudan y piden una inspección presencial legislativa

Un pedido formal presentado en la Legislatura de Mendoza busca que los diputados recorran de manera presencial el Ecoparque para verificar el avance de los trabajos financiados con fondos públicos y las condiciones en las que se encuentran los animales.

La iniciativa fue impulsada por el diputado provincial Lucas Ilardo, integrante del bloque Fuerza Patria, quien elevó una nota oficial dirigida a Erica Pulido, presidenta de la Comisión de Ambiente y Recursos Hídricos. El reclamo apunta a que todos los integrantes de la Cámara baja puedan constatar en terreno tanto las obras ya finalizadas como aquellas que actualmente continúan en ejecución dentro del predio del Ecoparque, ubicado en el Parque General San Martín.

Según se desprende del documento presentado el 11 de noviembre, la solicitud surge tras la imposibilidad de acceder a información precisa a través de la plataforma digital Mendoza x Mí. Esta barrera motivó la necesidad de ejercer el rol de contralor legislativo de forma directa en el Ecoparque, con el objetivo de verificar si el desarrollo de la infraestructura respeta la planificación original y los compromisos asumidos en materia ambiental.

En la presentación formal, Ilardo detalló tres ejes clave para llevar adelante la jornada: convocar a la totalidad de los diputados y diputadas en una fecha a definir por la comisión, articular la recorrida junto a la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque para contar con respaldo técnico, y relevar las instalaciones destinadas al bienestar de la fauna alojada en el lugar

De esta manera, el bloque opositor busca poner bajo la lupa el destino de los recursos públicos invertidos en la reconversión del histórico paseo mendocino, aguardando ahora que la comisión legislativa ponga fecha para concretar la visita oficial al Ecoparque.