Ecoparque, nuevas áreas deportivas y de servicios: qué obras proyectan para el Parque San Martín

El Parque General San Martín cumple 130 años y el aniversario llegó acompañado de anuncios sobre nuevas obras y proyectos para ampliar sus espacios recreativos, deportivos y turísticos. Una de las intervenciones más preponderantes es la que se concentra en el Ecoparque: el Gobierno provincial llamó a licitación para recuperar el antiguo acceso al Zoológico y convertirlo en un sector con propuestas gastronómicas, culturales y educativas.

El proyecto comprende la denominada Unidad de Servicio Puerta Norte, ubicada sobre avenida del Libertador, en las inmediaciones del Cerro de la Gloria. Allí se restaurarán edificios históricos, se incorporarán nuevos servicios y se recuperará una construcción que funcionará como anfiteatro multimodal.

Foto: Gobierno de Mendoza.

La iniciativa forma parte de un plan que también contempla la recuperación de terrenos del antiguo autódromo para actividades deportivas, la licitación de las churrasqueras y la incorporación de nuevos servicios y espacios de recreación.

Las obras en el Ecoparque: restaurantes, cafeterías y un anfiteatro en el antiguo acceso al Zoológico

La recuperación de Puerta Norte es uno de los proyectos centrales anunciados para el Parque General San Martín, la cual corresponde al antiguo ingreso al Zoológico y reúne construcciones diseñadas en 1941 por el arquitecto Daniel Ramos Correa.

Foto: Gobierno de Mendoza.

La intervención contempla la restauración de la antigua boletería, el acceso principal y los sanitarios. Los trabajos incluirán la recuperación de carpinterías, reparación y refuerzo de estructuras, renovación de instalaciones y acondicionamiento de los espacios interiores y exteriores, respetando las características patrimoniales de los edificios.

Pero el proyecto no se limita a recuperar las construcciones: la propuesta prevé incorporar una oferta gastronómica que podrá incluir restaurante, cafetería, salón de té, heladería y otros servicios compatibles.

Foto: Gobierno de Mendoza.

Uno de los cambios más importantes se realizará en el antiguo focario, un espacio de aproximadamente 745 metros cuadrados que será transformado en un anfiteatro multimodal. Allí podrán desarrollarse actividades educativas, talleres de educación ambiental, encuentros culturales, espectáculos y propuestas recreativas.

También se habilitarán sanitarios públicos y gratuitos y se mejorarán los accesos, las circulaciones, la iluminación y el equipamiento urbano. El proyecto incorpora criterios de accesibilidad universal y sustentabilidad ambiental, además de contemplar la preservación de la forestación existente y el cuidado del paisaje.

Foto: Gobierno de Mendoza.

La recuperación se realizará mediante una concesión por 12 años. El adjudicatario deberá afrontar la inversión para restaurar, refuncionalizar y equipar el conjunto, además de hacerse cargo de su mantenimiento. El plazo máximo previsto para completar las intervenciones es de 15 meses desde el inicio de la concesión.

Durante el acto por el aniversario, el gobernador Alfredo Cornejo reconoció que la transformación del antiguo zoológico en el actual Ecoparque tuvo demoras y dificultades. “Sé que ha sido con retraso y me duele muchísimo, pero vamos en esa dirección, vamos en ese camino“, afirmó. Entre los asuntos pendientes mencionó las acciones vinculadas con la antigua Fundación Eureka y las gestiones que deben realizarse junto con el Ministerio de Salud.

Qué otros proyectos preparan para el Parque San Martín

Además de la intervención en el Ecoparque, la Provincia trabaja en otras iniciativas para ampliar las actividades disponibles en el parque General San Martín.

Una de ellas apunta a recuperar los terrenos del antiguo autódromo, detrás del Cerro de la Gloria. Según lo anunciado, se busca destinar ese sector al desarrollo de infraestructura deportiva para clubes de rugby y fútbol, con la construcción de canchas y otros espacios para la práctica de esas disciplinas.

El proyecto contempla la recuperación jurídica del terreno para ponerlo a disposición de las instituciones deportivas y evitar nuevas ocupaciones o apropiaciones.

Otro de los anuncios apunta a las churrasqueras del Parque. La Provincia prepara una licitación para incorporar servicios propios de un camping moderno, con posibilidades de alojamiento para visitantes que utilicen casas rodantes y otros equipamientos.

También se mencionó la intención de avanzar con la concesión de otras unidades de servicio y sumar propuestas recreativas, deportivas y culturales. Entre ellas aparece la posibilidad de desarrollar espectáculos en el Arena.