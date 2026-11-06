Ecoparque: la licitación clave a la que llamó el Gobierno

El Ministerio de Energía y Ambiente a través de la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque inició el proceso de licitación para la recuperación y puesta en funcionamiento del conjunto edilicio ubicado en el antiguo acceso al Zoológico de Mendoza, sobre avenida del Libertador, en las inmediaciones del Cerro de la Gloria.

“Esta iniciativa forma parte del plan de renovación y puesta en valor de las unidades de servicio del Parque General San Martín y tiene como objetivo recuperar un espacio de gran importancia histórica, arquitectónica, paisajística y social, incorporando nuevas actividades que permitan mejorar la experiencia de mendocinos y turistas”, destacó el director de Biodiversidad y Ecoparque, Ignacio Haudet.

Uno de los aspectos centrales del proyecto es la restauración de los edificios de la antigua boletería, el acceso principal y los sanitarios, diseñados en 1941 por el arquitecto Daniel Ramos Correa.

Estas construcciones forman parte de la identidad arquitectónica y de la memoria colectiva del antiguo Zoológico de Mendoza. Su recuperación permitirá preservar elementos representativos de la historia del lugar, respetando sus características originales y adaptándolos a nuevas necesidades de uso.

Las intervenciones previstas contemplan trabajos de restauración edilicia, recuperación de carpinterías, reparación y refuerzo de estructuras, renovación de instalaciones y acondicionamiento de los espacios interiores y exteriores.

El proyecto deberá desarrollarse respetando los criterios de conservación patrimonial y la identidad paisajística del sector, en concordancia con la Leyes Provinciales Vigentes.

“La propuesta busca demostrar que la preservación del patrimonio histórico puede integrarse con nuevos usos y servicios, garantizando que estos espacios continúen formando parte de la vida cotidiana de la comunidad”, señaló Haudet.

La licitación contempla la refuncionalización integral del conjunto Puerta Norte, incluyendo el antiguo kiosco, la exboletería, los sanitarios públicos y los espacios exteriores vinculados al acceso.

La propuesta prevé la incorporación de una oferta gastronómica de calidad, que podrá incluir restaurante, cafetería, salón de té, heladería y otros servicios compatibles con las características del lugar.

Además, se contempla la recuperación del antiguo focario, un espacio de aproximadamente 745 metros cuadrados que será refuncionalizado como “anfiteatro multimodal”, destinado a actividades educativas, culturales, artísticas y recreativas.

Este nuevo espacio permitirá desarrollar propuestas vinculadas con la educación ambiental, talleres, encuentros culturales y otras experiencias que complementen la actividad gastronómica y fortalezcan el vínculo de los visitantes con el entorno natural.

Otro aspecto importante será la recuperación y habilitación de sanitarios públicos y gratuitos, junto con la mejora de accesos, circulaciones, iluminación, equipamiento urbano y espacios de permanencia, incorporando criterios de accesibilidad universal y sustentabilidad ambiental.

Por su ubicación estratégica, en un punto de conexión entre el antiguo Zoológico, el Cerro de la Gloria y los principales recorridos del Parque General San Martín, la recuperación de Puerta Norte permitirá revitalizar un sector de gran circulación de visitantes, deportistas, familias y turistas.

La puesta en funcionamiento de este conjunto ofrecerá nuevos espacios de encuentro, descanso, gastronomía y actividades culturales, contribuyendo a mejorar la calidad de los servicios disponibles en uno de los principales atractivos turísticos y recreativos de la provincia.

Al mismo tiempo, permitirá recuperar un conjunto arquitectónico histórico e integrarlo nuevamente a la dinámica del Parque, fortaleciendo su identidad y ampliando las posibilidades de disfrute del espacio público.

Detalles

El llamado a licitación prevé una concesión por 12 años, durante los cuales el adjudicatario deberá asumir la inversión necesaria para la restauración, refuncionalización, equipamiento y posterior mantenimiento del conjunto.

El proyecto establece un plazo máximo de 15 meses, desde el inicio de la concesión, para completar las intervenciones previstas, con supervisión técnica de la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque.

Este modelo permitirá impulsar la recuperación de infraestructura pública mediante una inversión privada, bajo condiciones de preservación patrimonial, protección ambiental y prestación de servicios para la comunidad.