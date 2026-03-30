Ecoparque de Mendoza: comenzaron las visitas pero con grupos reducidos

El Ecoparque de Mendoza dio un paso más hacia su apertura y ya comenzó a recibir visitas, aunque en una primera etapa lo hace con grupos reducidos y organizados. La medida responde a que el predio todavía no está completamente terminado y se busca garantizar una experiencia segura para quienes ingresan.

Según explicaron desde el Gobierno, esta modalidad inicial apunta a una apertura progresiva. Por ahora, el acceso no está habilitado para el público general, sino que se priorizan contingentes específicos mientras continúan los trabajos en el lugar.

El espacio, que reemplaza al antiguo zoológico, fue reconvertido con un nuevo enfoque centrado en la rehabilitación y conservación de la fauna, dejando atrás el modelo de exhibición de animales. En ese marco, gran parte de las especies fueron trasladadas en los últimos años y el predio pasó a tener un rol más educativo y ambiental.

Además, desde la dirección del Ecoparque remarcaron que las visitas en grupos pequeños permiten un mejor control del recorrido y una experiencia más ordenada, teniendo en cuenta que todavía hay sectores en obra y ajustes en la infraestructura.

La apertura total al público será gradual y dependerá del avance de los trabajos finales. Mientras tanto, el Ecoparque empieza a reactivar su actividad, aunque con un formato muy distinto al que tuvo durante décadas.