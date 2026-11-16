Ecoparque: cuándo se habilitan los turnos gratuitos para diciembre y cómo son los recorridos

La reconversión del antiguo zoológico provincial en el actual Ecoparque despertó un fuerte interés tanto entre los residentes locales como entre los turistas. Tal es la demanda que los pases gratuitos correspondientes a noviembre ya se agotaron por completo.

Quienes deseen recorrer el predio deberán esperar hasta este miércoles 18 de noviembre, fecha en la que el Gobierno habilitará los nuevos turnos para las visitas de diciembre a través de la plataforma digital oficial “Mendoza por Mí”.

En declaraciones a Radio Nihuil, Ernesto Toniolo, coordinador del cuerpo de guías de la institución, detalló la dinámica de estas visitas programadas.

Los circuitos tienen una duración aproximada de dos horas, se desarrollan de miércoles a domingo en tres horarios (10, 12.30 y 15.30) y reflejan el cambio de paradigma hacia un centro dedicado al rescate animal y la educación ambiental.

A diferencia del viejo esquema recreativo, la normativa provincial vigente prohíbe de manera expresa la exhibición de animales en cautiverio. Actualmente, el paseo está diseñado bajo criterios de observación no invasiva, priorizando el bienestar y la tranquilidad de la fauna silvestre por encima del espectáculo público.

Toniolo graficó el impacto negativo que provocaba la masividad en décadas anteriores, cuando llegaban a ingresar más de 3.000 visitantes en una sola jornada de domingo: “Quienes recuerden al oso Arturo podrán notar que caminaba hacia atrás como bailando o tambaleándose; ese es un comportamiento producto del estrés crónico, una patología llamada zoocosis”, explicó el referente.

Durante la caminata el público tiene la posibilidad de observar a distancia ejemplares autóctonos que habitan el predio en condiciones de semilibertad, entre ellos zorros y maras (liebres patagónicas declaradas Monumento Natural).

Uno de los sectores que mayor atención concentra dentro del circuito es el área de recuperación de aves silvestres rescatadas del tráfico ilegal, el mascotismo, accidentes o envenenamiento con cebos tóxicos. En lo que va del año, más de 700 ejemplares recibieron asistencia en estas instalaciones.

Alternativa sin turno previo: muestra abierta en el ingreso

Para aquellos vecinos o visitantes que no logren obtener un cupo en las visitas guiadas, circuito por el cual ya pasaron más de 3.000 alumnos escolares desde junio, o prefieran acercarse de manera espontánea durante un paseo por el Parque General San Martín, el hall de acceso permanece abierto al público.

Este espacio ofrece una muestra interpretativa con entrada libre y gratuita, sin necesidad de inscripción previa, en el horario de 10 a 18 durante los días de apertura del predio.