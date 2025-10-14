Ecoferia especial por el Día de la Madre: emprendimiento, sustentabilidad y sabor tupungatino

Tupungato se prepara para celebrar el Día de la Madre con una edición especial de la Ecoferia, una propuesta que crece mes a mes y que combina sustentabilidad, creatividad y desarrollo local. La cita será este viernes 17 de octubre, de 10 a 13 horas, en la tradicional Plaza Piaggi, donde los visitantes podrán disfrutar de una mañana diferente entre aromas, colores y sabores del Valle de Uco.

La iniciativa, impulsada por la Municipalidad de Tupungato, tiene como objetivo fomentar el cuidado del ambiente y apoyar a los pequeños emprendedores, brindándoles un espacio para mostrar y vender sus productos. En cada edición, la feria se convierte en un punto de encuentro entre vecinos, turistas y productores que apuestan a una economía más justa y circular.

Quienes se acerquen podrán recorrer stands con artículos reciclados, productos artesanales y regionales, comidas caseras, frutas, verduras, plantas y manualidades, ideales para regalar en esta fecha especial.

Más que una feria, la Ecoferia se consolida como un movimiento que impulsa el consumo responsable y la producción local, promoviendo valores de comunidad y respeto por la naturaleza. Este viernes, Tupungato invita a celebrar el Día de la Madre con conciencia, sabor y corazón mendocino.