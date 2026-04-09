Eclipse presenta “The Wall” en el Teatro Independencia

La reconocida banda mendocina Eclipse volverá a presentarse en el Teatro Independencia con una nueva versión de The Wall, el emblemático álbum conceptual de Pink Floyd. Las funciones serán el viernes 10 y sábado 11, a las 21, en la sala mayor de la provincia.

Con casi tres décadas de trayectoria, el grupo regresa con una propuesta renovada que combina música en vivo con un impactante despliegue visual, pensado para potenciar la experiencia del público y sumergirlo en el universo de la obra.

Uno de los aspectos centrales del espectáculo será la incorporación de una pantalla LED de gran tamaño, inédita para el teatro, donde se proyectará la película completa de The Wall con un tratamiento especial de imagen. Esta apuesta técnica busca realzar los colores y contrastes sin perder la esencia original de la obra.

Foto: cortesía prensa Cultura Mendoza

Desde la banda destacaron que el objetivo es ofrecer algo diferente en cada presentación, apostando a una experiencia más inmersiva que trascienda lo musical. En ese sentido, remarcaron la importancia del componente visual como parte fundamental del show.

La elección del Teatro Independencia también responde a la intención de fortalecer el vínculo con el público mendocino, que sigue de cerca cada detalle de la obra y acompaña a la banda desde hace años.

Eclipse está integrada por Jorge Garín en voz, Edgardo Povez y Juan Pablo Staiti en guitarras, Federico Zuin en bajo, Juan Pablo Bruno en guitarra, saxo y coros, Claudio López en teclados, Pablo Sánchez en batería, junto a Gema Cris Miguel y Gabriela Catulo en coros, con producción general de Willy Moreno.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de la plataforma EntradaWeb.